Bank of England zvýši úrokové sadzby najneskôr koncom roka 2022

Londýn 10. septembra (TASR) - Britská centrálna banka zvýši úrokové sadzby v závere roka 2022, čo znamená skorší termín, než sa pôvodne predpokladalo. Navyše nie je vylúčené, že k zvýšeniu sadzieb dôjde ešte skôr. Poukázal na to najnovší prieskum agentúry Reuters.



Podobne ako ďalšie centrálne banky aj Bank of England (BoE) na začiatku pandémie znížila úrokové sadzby a spustila program kvantitatívneho uvoľňovania. Vďaka vysokému tempu vakcinácie sa však počet úmrtí výrazne znížil a život v krajine sa rýchlo začal vracať do normálu.



To sa odrazilo aj na odhadoch analytikov v oblasti vývoja úrokových sadzieb. V predchádzajúcom prieskume agentúry Reuters v auguste počítali s tým, že BoE zvýši hlavnú úrokovú sadzbu najskôr v roku 2023. Augustový prieskum potvrdzoval odhady z júla.



V najnovšom prieskume, ktorý agentúra Reuters uskutočnila v dňoch 6. až 9. septembra, však analytici posunuli termín zvýšenia sadzby na 4. kvartál 2022. Očakávajú, že vo 4. štvrťroku budúceho roka zvýši BoE kľúčovú úrokovú sadzbu z terajšieho historického minima na úrovni 0,10 % na 0,25 %. Navyše na dodatočnú otázku Reuters, či v prípade, že BoE príde s prvým zvýšením úrokových sadzieb v inom termíne ako vo 4. kvartáli 2022, očakávajú skorší alebo neskorší termín, až 80 % z oslovených analytikov predpokladalo, že to bude skôr.