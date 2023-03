Bank of England zvýšila hlavnú úrokovú sadzbu o 25 bázických bodov

Londýn 23. marca (TASR) - Britská centrálna banka zvýšila vo štvrtok kľúčovú úrokovú sadzbu o 25 bázických bodov. Urobila tak napriek prudkým výkyvom na finančnom trhu v poslednom období, ku ktorým došlo po páde amerických bánk a problémoch švajčiarskej banky Credit Suisse. Pre Bank of England (BoE) je však podobne ako pre ďalšie centrálne banky rozhodujúca najmä inflácia, ktorá podľa údajov štatistického úradu z predchádzajúceho dňa nečakane zrýchlila. BoE ale dodala, že aj napriek zrýchleniu inflácie by táto mala v nasledujúcom období začať výrazne spomaľovať. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters.



Menový výbor BoE rozhodol o zvýšení hlavnej úrokovej sadzby zo 4 % na 4,25 %. Banka tak kľúčovú sadzbu zvýšila 11-krát po sebe, pričom úroveň sadzby je najvyššia od konca roka 2008. Na druhej strane, rozsah zvýšenia bol najmiernejší od júna minulého roka.



Oznámenie nasledovalo deň po zvýšení kľúčovej úrokovej sadzby v USA o 25 bázických bodov a týždeň potom, ako o 50 bázických bodov zvýšila svoju hlavnú úrokovú sadzbu Európska centrálna banka (ECB). Navyše, vo štvrtok zvýšili úrokové sadzby aj vo Švajčiarsku a Nórsku.



"Centrálna banka bude naďalej pozorne sledovať náznaky pretrvávajúcich inflačných tlakov," uviedli členovia menového výboru s tým, že sledovať budú ako podmienky na trhu práce, tak vplyv zvyšovania miezd a inflácie v oblasti služieb. "Ak sa objavia dôkazy dlhodobejšie pretrvávajúcich tlakov, bude potrebné pristúpiť k ďalšiemu sprísneniu menovej politiky," dodala BoE.



Analytici so zvýšením hlavnej úrokovej sadzby do veľkej miery počítali, keďže vychádzali z nepriaznivých údajov o vývoji inflácie, ktoré britský štatistický úrad zverejnil v stredu 22. marca. Podľa štatistikov dosiahla medziročná miera inflácie v Británii vo februári 10,4 %, zatiaľ čo v prvom mesiaci roka to bolo 10,1 %. Očakávalo sa pritom spomalenie rastu spotrebiteľských cien na 9,9 %.



Predstavitelia Bank of England však vo vyhlásení uviedli, že aj naďalej počítajú s výrazným spomalením tempa rastu spotrebiteľských cien v období apríl až jún. Ich prognózu nezmenilo ani najnovšie nečakané zrýchlenie inflácie za február.