Londýn 17. marca (TASR) - Britská centrálna banka zvýšila kľúčovú úrokovú sadzbu tretí raz po sebe, pričom tak ako na februárovom zasadnutí ju posunula nahor o 25 bázických bodov. Reaguje tak na nepriaznivý vývoj inflácie, ktorý ešte zhoršuje vojna na Ukrajine.



Ako uviedol menový výbor Bank of England (BoE), kľúčovú úrokovú sadzbu zvyšuje z pôvodnej úrovne 0,50 % na 0,75 %. Z deviatich členov výboru hlasovalo za zvýšenie sadzby osem. Zostávajúci deviaty člen hlasoval za ponechanie hlavnej úrokovej sadzby na úrovni 0,50 %.



Je to tretie zvýšenie kľúčovej úrokovej sadzby BoE v rade. V decembri ju menový výbor zvýšil z historického minima 0,10 % o 0,15 a vo februári o 0,25 percentuálneho bodu.



Banka očakáva, že ekonomika by v 1. kvartáli mala zaznamenať rast na úrovni 0,75 %. To znamená zlepšenie prognózy, keďže vo februári počítala so stagnáciou.



BoE zároveň dodala, že inflácia sa bude v ďalších mesiacoch zrýchľovať. V 2. kvartáli tohto roka by mohla podľa najnovších odhadov britskej centrálnej banky dosiahnuť okolo 8 % a BoE nevylučuje, že aj v dôsledku vojny na Ukrajine to ku koncu roka bude ešte viac.