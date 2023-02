Bank of England zvýšila úrokové sadzby desiatykrát po sebe

Londýn 2. februára (TASR) - Britská centrálna banka (Bank of England, BoE) vo štvrtok opäť zvýšila svoju kľúčovú úrokovú sadzbu, už desiatykrát v rade, v rámci boja s vysokou infláciou. TASR o tom informuje na základe správ AP a AFP.



Výbor pre menovú politiku BoE väčšinou hlasov (v pomere 7:2) rozhodol o zvýšení úrokových sadzieb o 50 bázických bodov na 4 %. Náklady na pôžičky tak dosiahli najvyššiu úroveň od konca roka 2008.



BoE sa snaží skrotiť dvojcifernú infláciu, ktorá vyvolala krízu životných nákladov a obavy z recesie.



Ekonómovia naznačili, že to bolo možno posledné veľké zvýšenie úrokových sadzieb BoE, keďže inflácia sa začína spomaľovať.



To, do akej miery sa inflačné tlaky zmiernia, bude závisieť od vývoja ekonomiky vrátane vplyvu doterajšieho výrazného rastu úrokových sadzieb, uviedla banka vo vyhlásení.



Podľa BoE už inflácia pravdepodobne dosiahla vrchol, čo naznačuje, že by mohla čoskoro začať zmierňovať tempo zdvíhania úrokov.



Miera inflácie v Spojenom kráľovstve klesla v decembri na 10,5 % z októbrového maxima 11,1 %. Stále je však dvojciferná a vyššia než v USA a eurozóne.



Inflácia prudko vzrástla po ruskej invázii na Ukrajinu. To spustilo vlnu štrajkov v Spojenom kráľovstve.



Medzinárodný menový fond tento týždeň zhoršil svoju prognózu pre Spojené kráľovstvo a uviedol, že jeho hrubý domáci produkt (HDP) sa v roku 2023 pravdepodobne zníži o 0,6 % namiesto nárastu o 0,3 % v predchádzajúcom odhade.