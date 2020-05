Bank of Korea znížila hlavný úrok na historické minimum

Soul 28. mája (TASR) - Juhokórejská centrálna banka znížila hlavnú úrokovú sadzbu na historické minimum a varovala, že dôsledky pandémie nového koronavírusu budú pre štvrtú najväčšiu ázijskú ekonomiku horšie než finančná kríza z roku 2008.



Menová rada Bank of Korea jednohlasne hlasovala za zníženie kľúčovej úrokovej sadzby o štvrť percentuálneho bodu na 0,5 %. To je najnižšia hodnota od prijatia súčasného systému v roku 1999. Ekonómovia s redukciou úrokovej sadzby počítali, zníženie očakávalo 12 z 19 ekonómov oslovených agentúrou Reuters.



Centrálna banka zároveň upravila svoju prognózu vývoja ekonomiky v tomto roku, a to výrazne smerom nadol. Vo februári ešte počítala s rastom ekonomiky o 2,1 %, v súčasnosti zmenila odhad na 0,2-percentný pokles. Ak sa odhad centrálnej banky naplní, bude to najvýraznejší pokles juhokórejskej ekonomiky od roku 1998, teda v období ázijskej finančnej krízy.



Banka upravila aj prognózu v oblasti inflácie. Zatiaľ čo vo februári počítala s tohtoročným rastom spotrebiteľských cien o 1 %, v novej prognóze počíta s ich rastom iba o 0,3 %.



Južná Kórea oznámila vo štvrtok 79 nových prípadov nákazy COVID-19, zatiaľ čo začiatkom mája sa počet nových prípadov podarilo znížiť na približne 10, uviedla agentúra Reuters. Štvrtkový počet nových prípadov predstavuje najvýraznejší rast za jeden deň od 5. apríla, čo zvyšuje obavy, že krajine hrozí druhá vlna nákazy. Do dnešných dní zaznamenala Južná Kórea vyše 11.340 infikovaných a počet úmrtí dosiahol 269.