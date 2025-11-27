< sekcia Ekonomika
Bank Rossii: Záujem o zlato zvyšuje snaha použiť zmrazené ruské aktíva

Autor TASR
Moskva 27. novembra (TASR) - Centrálne banky rozvíjajúcich sa ekonomík nakupujú zlato s cieľom diverzifikovať svoje rezervy. Tlačí ich k tomu úsilie najsilnejších ekonomík zo skupiny G7 použiť zmrazené ruské aktíva. Uviedla to vo štvrtok ruská centrálna banka. Informovala o tom agentúra Reuters.
Cena zlata vzrástla od začiatku tohto roka o 59 % a smeruje k najvýraznejšiemu celoročnému rastu od roku 1979. Historické maximum zaznamenala 20. októbra, keď dosiahla 4381,21 USD (3781,47 eura) za troyskú uncu (31,1 g), a aj keď medzitým klesla, stále sa drží výrazne nad 4100 USD za uncu. Okolo 17.00 h SEČ sa pohybovala nad 4157 USD za troyskú uncu.
Podľa Bank Rossii sa pod rast záujmu o zlato podpisuje pokračujúca neistota, čo sa týka budúceho rastu svetovej ekonomiky. „Ďalšiu podporu však drahý kov získava v dôsledku dopytu zo strany centrálnych bánk na rozvíjajúcich sa trhoch, ktoré pokračujú v diverzifikácii svojich rezerv v reakcii na diskusie v G7 o použití zmrazených ruských aktív,“ dodala centrálna banka.
Západné štáty zmrazili v reakcii na inváziu Ruska na Ukrajinu ruské aktíva zhruba za 300 miliárd USD (258,93 miliardy eur). Z nich aktíva za približne 210 miliárd eur sú zmrazené v Európe a z tohto objemu 185 miliárd eur sa nachádza v Belgicku v Centrálnom depozitári cenných papierov Euroclear. Agentúra Reuters dodala, že k 14. novembru dosahovali ruské zlaté a devízové rezervy hodnotu 734,1 miliardy USD.
(1 EUR = 1,1586 USD)
