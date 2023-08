Banka ABN Amro zvýšila v 2. kvartáli zisk takmer na dvojnásobok

Amsterdam 9. augusta (TASR) - Holandská banka ABN Amro zaznamenala v 2. štvrťroku rast zisku na takmer dvojnásobok, keď rovnako ako ďalšie banky vyťažila zo zvyšovania úrokových sadzieb. To sa odrazilo na raste jej čistých úrokových výnosov. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu DutchNews.



Banka, v ktorej takmer 50-percentný podiel kontroluje štát, v stredu oznámila, že v období od apríla do konca júna dosiahla čistý zisk 870 miliónov eur. V rovnakom období minulého roka tento zisk predstavoval 475 miliónov eur. Zároveň výrazne prekonala očakávania analytikov. Tí počítali s rastom zisku približne na 570 miliónov eur.



Vysoký rast zisku oznámila aj za 1. kvartál tohto roka. Vtedy čistý zisk ABN Amro vzrástol medziročne o 77 % na 523 miliónov eur.



Je to druhá z troch najväčších holandských bánk, ktorá oznámila vysoký rast zisku. Začiatkom augusta o výraznom raste zisku informovala banka ING, ktorá ho zaznamenala na úrovni takmer 2,2 miliardy eur.



ABN Amro okrem toho oznámila, že sa jej podarilo znížiť náklady, k čomu prispel fakt, že časť investícií presunula do ďalšieho roka. Z tohto dôvodu, ako aj pre vysokú infláciu, však svoj pôvodný cieľ v oblasti nákladov na budúci rok nesplní.



Vedenie ABN Amro uviedlo, že v súčasnosti očakáva v tomto roku náklady v celkovej výške zhruba 5,2 miliardy eur. "Aj keď sa naďalej snažíme o znižovanie nákladov, v súčasnosti už neočakávame, že by sa nám podarilo dostať ich v roku 2024 na 4,7 miliardy eur, ako sme pôvodne plánovali," dodala ABN Amro.