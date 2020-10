Banka Barclays dosiahla v 3. štvrťroku lepšie ako očakávané výsledky

Londýn 23. októbra (TASR) - Britská banka Barclays dosiahla v 3. štvrťroku lepšie, ako boli očakávané výsledky, vďaka návratu spotrebiteľskej divízie k zisku.



Barclays je prvou významnou britskou bankou, ktorá zverejnila údaje za uplynulý kvartál. Konkrétne jej zisk pred zdanením sa za tri mesiace do konca septembra 2020 zvýšil na 1,1 miliardy libier (1,21 miliardy eur) z 200 miliónov GBP vlani. Tento výsledok je takmer dvojnásobne väčší ako 507 miliónov GBP, ktoré predpovedali analytici.



Banka Barclays zároveň v 3. štvrťroku zaúčtovala rezervy na zlé pôžičky a ďalšie poplatky v hodnote 608 miliónov GBP. Uviedla tiež, že uvažuje o ďalších opatreniach na zníženie nákladov, ktoré by mohli mať za následok ďalšie poplatky.



Spotrebiteľská divízia banky pritom dosiahla v 3. štvrťroku zisk 165 miliónov GBP po strate v 2. štvrťroku. Prispelo k tomu zotavenie sa príjmov z kreditných kariet v USA.



Lepšie než očakávané výsledky zvýšili pomer základného imania banky, čo je kľúčové meradlo jej finančnej sily, na 14,6 %, zatiaľ čo analytici odhadovali, že dosiahne 14 %.



Výnosy z obchodovania na trhoch v sledovanom období vzrástli o 29 % na 1,69 miliardy GBP. Príjmy z obchodovania s akciami vyskočili o 40 % na 691 miliónov GBP.



Za celých 9 mesiacov do konca septembra sa však zisk banky pred zdanením znížil na 2,42 miliardy GBP z 3,26 miliardy GBP v predchádzajúcom roku.



Rovnako ako jej rivali, aj banka Barclays zastavila vyplácanie dividend na žiadosť britských regulačných úradov.



Banka Barclays zároveň zhoršila ekonomickú prognózu pre Spojené kráľovstvo v súvislosti s druhou vlnou ochorenia COVID-19. Najnovšie tak očakáva, že hrubý domáci produkt (HDP) tento rok klesne o 10,3 % namiesto o 8,7 % v júnovom odhade. Uviedla však, že zatiaľ nezaznamenala výrazný nárast zlyhaných úverov vďaka vládnej finančnej podpore pracovných miest a firiem.