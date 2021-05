Banka Barclays zhoršila odhad tohtoročného rastu indickej ekonomiky

Londýn/Naí Dillí 25. mája (TASR) - Britská banka Barclays opäť zhoršila prognózu tohtoročného rastu indickej ekonomiky. Zatiaľ čo pôvodne očakávala, že vo fiškálnom roku 2021/2022 vzrastie ekonomika Indie o 10 %, teraz počíta s tým, že to bude maximálne o 9,2 %. Dôvodom je najnovšia vlna pandémie nového koronavírusu, ktorá si vyžiadala prísnejšie obmedzenia, než sa čakalo.



"Aj keď druhá vlna choroby COVID-19 v Indii sa postupne zmierňuje, s ňou súvisiace ekonomické škody sú výraznejšie, než sa čakalo po tom, ako vláda rozhodla o prísnejších opatreniach," uviedla Barclays. Banka tak od vypuknutia druhej vlny skresala odhad vývoja indickej ekonomiky v súčasnom fiškálnom roku už druhýkrát. Pred druhou vlnou pandémie v krajine počítala s tohtoročným rastom o 11 %. Po zhoršení pandemickej situácie ho skresala na spomínaných 10 % a v reakcii na prísnejšie opatrenia vlády o ďalších 80 bázických bodov.



Zároveň varovala pred pomalým tempom vakcinácie v Indii. Ako dodala, tento faktor môže pre hospodársky rast predstavovať nemalé riziká v strednodobom horizonte, najmä ak by v Indii došlo k tretej vlne pandémie. V takom prípade je banka pripravená znížiť svoju prognózu ekonomického rastu Indie v tomto fiškálnom roku o ďalších 150 bázických bodov, čo by znamenalo rast iba o 7,7 %.



Indická centrálna banka však zatiaľ stále počíta s výrazným rastom, ktorý zverejnila v apríli. Ten poukazuje na tohtoročný rast indickej ekonomiky o 10,5 %.