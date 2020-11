Banka BBVA predá svoju divíziu v USA firme PNC Financial Services

Madrid 16. novembra (TASR) - Druhá najväčšia španielska banka BBVA sa dohodla na predaji svojej divízie v Spojených štátoch americkému konkurentovi PNC Financial Services za 11,6 miliardy USD (9,82 miliardy eur).



Transakcia, ktorú ešte musia schváliť regulačné úrady, vytvorí štvrtú najväčšiu retailovú banku v USA z pohľadu aktív. Jej dokončenie sa očakáva v polovici roka 2021, uviedla BBVA.



"Toto je veľmi pozitívna transakcia pre všetky strany," komentoval predaj šéf BBVA Carlos Torres Vila. Dodal, že "zlepší našu už aj tak silnú finančnú pozíciu. Budeme mať dostatočnú flexibilitu na ziskové umiestnenie kapitálu na našich trhoch, posilnenie dlhodobého rastového profilu a podporu ekonomík vo fáze zotavovania."



Cena, ktorú zaplatí PNC Financial Services so sídlom v Pittsburghu, predstavuje 19,7-násobok zisku divízie v minulom roku a takmer 50 % aktuálnej trhovej kapitalizácie BBVA.



BBVA USA má sídlo v Houstone a prevádzkuje 637 pobočiek v štátoch Texas, Alabama, Arizona, Kalifornia, Florida, Colorado a Nové Mexiko.