Banka: Ceny nehnuteľností porastú

Bratislava 23. januára (TASR) - Ceny nehnuteľností pravdepodobne porastú, preto ich kúpu a financovanie netreba odkladať. Banky aj pri problémoch s výpadkom katastra ponúkajú konzultácie, prijímajú a schvaľujú žiadosti o hypotéku a niektoré vedia aj hypotéku načerpať, upozornili odborníci z 365.bank. Informovala o tom vo štvrtok vedúca PR 365.bank Linda Gáliková.



"K ďalšiemu zvýšeniu cien nehnuteľností môže prispieť aj zdražovanie, ktoré nás čaká v dôsledku vyššej DPH. Nepôjde len o ceny novostavieb pre rast ceny materiálov, ale aj o ceny zariadenia. Vyššie ceny nehnuteľností ovplyvnia aj výšku hypoték. Spomínané zdražovanie zasiahne aj domácnosti, ktorým zostane menšia disponibilná suma, ktorú by vedeli mať určenú pre vlastné bývanie a zníži tak kúpyschopnosť obyvateľstva," zhodnotil analytik 365.bank Tomáš Boháček.



Po období stagnácie začali v druhej polovici minulého roka ceny nehnuteľností postupne rásť. Spôsobiť to podľa Národnej banky Slovenska mohlo napríklad aj to, že ako prvé sa predali lacnejšie byty a na trhu ostali nehnuteľnosti za vyššie ceny. Odraziť sa na zvyšovaní cien mohol aj rast miezd či vyššia zamestnanosť, vďaka čomu si mohli ľudia dovoliť kupovať za vyššie ceny.



Analytik pripomenul, že sa očakáva zníženie kľúčovej úrokovej sadzby zo strany Európskej centrálnej banky (ECB). Podotkol však, že "s problematickým prijímaním legislatívy a správy verejných financií spoločne s konkrétnymi opatreniami pre konsolidáciu je spojené riziko s vývojom ekonomiky ako takej". Podľa Boháčka toto vnímajú aj ratingové agentúry a prípadné zníženie ratingu Slovenska by mohlo pokles úrokových sadzieb pre konečného spotrebiteľa spomaliť, prípadne aj na istý čas zastaviť.



Kúpu nehnuteľnosti vzhľadom na rastúce ceny odporúča 365.bank neodkladať. Pripomenula, že aj počas výpadku katastra banky prijímajú žiadosti o hypotéku. Váhať podľa banky klienti nemusia ani pri prenesení úveru do inej banky, podľa Tomáša Barbariča z 365.bank banky vzhľadom na mimoriadnu situáciu súvisiacu s výpadkom katastra zvyknú klientom odpúšťať poplatky súvisiace s predčasným splatením úveru, prípadne ich novým klientom rovno vedia aj preplatiť.