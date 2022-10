Banka Credit Suisse chce predať hotel Savoy v Zürichu

Zürich 6. októbra (TASR) - Švajčiarska banka Credit Suisse, ktorá zápasí s problémami, sa chystá predať svoj známy hotel Savoy, vo finančnej štvrti Zürichu. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Švajčiarska banka pravidelne prehodnocuje svoje portfólio nehnuteľností ako súčasť svojej globálnej stratégie v oblasti nehnuteľností, uviedla hovorkyňa banky.



"V rámci tohto procesu sa banka rozhodla začať proces predaja pre hotel Savoy. Starostlivo posúdime všetky ponuky a potenciálnych investorov a včas oznámime akékoľvek rozhodnutie," povedala.



Takmer 200-ročný hotel na námestí Paradeplatz v centre finančnej štvrte, je tento rok zatvorený pre rozsiahlu rekonštrukciu a znovu sa otvorí v roku 2024 ako hotel Mandarin Oriental Savoy Zurich.



Finančný blog Inside Paradeplatz, ktorý ako prvý priniesol správu o plánoch na jeho predaj, uviedol, že budova by mohla mať hodnotu 400 miliónov švajčiarskych frankov (410 miliónov eur).



Credit Suisse musela zvýšiť kapitál, zastaviť spätné odkupy akcií, znížiť dividendy a zmeniť spôsob riadenia po strate viac ako 5 miliárd USD (5,04 miliardy eur) v súvislosti s krachom americkej investičnej firmy Archegos v marci 2021 a tiež britskej spoločnosti Greensill, ktorá sa špecializovala na krátkodobé podnikové pôžičky prostredníctvom zložitého a neprehľadného obchodného modelu. Credit Suisse bola nútená pozastaviť činnosť štyroch fondov po tom, ako Greensill v marci 2021 vyhlásila platobnú neschopnosť.



Švajčiarska banka teraz pracuje na možných predajoch aktív a divízií v snahe vrátiť sa k ziskovosti. Zdroj oboznámený so situáciou uviedol, že predaj nemá nič spoločné so strategickou revíziou, ktorá má byť zverejnená 27. októbra.



(1 EUR = 0,9756 CHF; 1 EUR = 0,9915 USD)