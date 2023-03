Banka Credit Suisse stratila najväčšieho akcionára

Zürich 6. marca (TASR) - Švajčiarska banka Credit Suisse, ktorou otriasli vážne škandály, stratila jedného zo svojich najväčších akcionárov, keďže americká investičná firma Harris Associates predala celý svoj podiel v banke. Uviedli to noviny Financial Times (FT). TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Druhou najväčšou švajčiarskou bankou otriasol v uplynulých rokoch kolaps amerického hedžového fondu Archegos Capital Management, ktorý jej priniesol stratu 5,5 miliardy USD (5,17 miliardy eur), aj krach britskej finančnej spoločnosti Greensill, do ktorej investovala 10 miliárd USD. Banka tak za minulý rok 2022 vykázala najväčšiu stratu od finančnej krízy v roku 2008, a to 7,34 miliardy švajčiarskych frankov (7,38 miliardy eur).



Spoločnosť Harris Associates bola najväčším akcionárom banky s podielom vo výške 10 % vlani v októbri, ten však začala znižovať, keď Credit Suisse začala s reštrukturalizáciou, ktorá zahŕňa aj odčlenenie jej investičnej divízie.



Hlásenie pre švajčiarsku burzu ukazuje, že podiel investičnej firmy v januári klesol pod 3 %.



A najnovšie David Herro, investičný riaditeľ a podpredseda predstavenstva Harris Associates, povedal pre Financial Times, že sa jeho spoločnosť už úplne zbavila podielu v Credit Suisse.



Dodal, že plán reštrukturalizácie sa ukázal byť nákladnejší, ako Harris Associates očakávala.



Saudská národná banka medzitým predbehla Harris Associates a stala sa najväčším akcionárom Credit Suisse s 9,9-percentným podielom.



Spoločnosť Harris Associates prvýkrát kúpila akcie Credit Suisse v roku 2002. Pred vypuknutím globálnej finančnej krízy v roku 2008 ich všetky predala a v roku 2009 podľa Financial Times získala späť svoj podiel.



(1 EUR = 1,0646 USD; 1 EUR = 0,9947 CHF)