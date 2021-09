Banka eviduje od cestovných kancelárií 12 žiadostí o podporu

Bratislava 22. septembra (TASR) - Za prvé štyri pracovné dni od zverejnenia výzvy na podávanie žiadostí o návratnú finančnú pomoc pre cestovné kancelárie prijala Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB) už 12 žiadostí v celkovej výške 17,4 milióna eur. V stredu o tom informovala SZRB. Výzvu zverejnilo Ministerstvo financií SR v utorok 14. septembra.



„Odhadujeme, že spolu dostaneme od cestovných kancelárií viac ako 80 žiadostí. Sme pripravení ich spracúvať a preplácať v súčinnosti s poskytovateľom pomoci a našim akcionárom, Ministerstvom financií SR, priebežne. To znamená, že minulotýždňoví žiadatelia by mohli dostať peniaze vo veľmi krátkom čase,“ uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SZRB Peter Dávid.



Schéma pomoci pre cestovné kancelárie reaguje na nepriaznivú situáciu, ktorú spôsobila pandémia a následné rušenie dovolenkových zájazdov. „Toto opatrenie pomôže nielen cestovným kanceláriám prekonať náročné obdobie, ale pomôže najmä desiatkam tisíc ľudí, ktorí tak dostanú späť svoje peniaze za stornované dovolenky,“ uviedol rezort financií po zverejnení výzvy.



Ministerstvo vyčlenilo na pomoc cestovným kanceláriám 65 miliónov eur. Návratná pomoc bude splatná do štyroch rokov a jej výška nesmie presiahnuť 25 % celkového obratu za rok 2019. Cestovné kancelárie budú mať zároveň aj zvýhodnenú úrokovú sadzbu počas celého obdobia. Malé a stredné podniky vo výške 0,49 % a veľké podniky 1,01 %. Nárok na poskytnutie pomoci majú tie cestovné kancelárie, ktoré vydali oznámenia o náhradnom zájazde, ak cestujúci neprijal navrhnutú zmenu zmluvy o zájazde alebo tie kancelárie, ktoré vrátili zálohy za zrušené zájazdy takzvanej chránenej skupine klientov. O pomoc pre cestovné kancelárie je možné žiadať do 31. októbra 2021.