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Banka Goldman Sachs dominovala vo fúziách/akvizíciách na trhu EMEA
Hodnota fúzií a akvizícií v regióne dosiahla v 1. polroku tohto roka 676 miliárd USD (590,50 miliardy eur).
Autor TASR
Londýn 4. júla (TASR) - Investičná banka Goldman Sachs zvýšila v 1. polroku tohto roka podiel na trhu akvizičného poradenstva zahrnujúceho Európu, Blízky východ a Afriku (EMEA), pričom jej podiel je za dané obdobie najväčší za takmer desaťročie. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na údaje spoločnosti LSEG.
Hodnota fúzií a akvizícií v regióne dosiahla v 1. polroku tohto roka 676 miliárd USD (590,50 miliardy eur). Oproti rovnakému obdobiu minulého roka to predstavuje rast na viac než dvojnásobok a zároveň najvyššiu hodnotu za 19 rokov. Prispelo k tomu zmiernenie regulačných opatrení v tejto oblasti.
Goldman Sachs, ktorá je v oblasti poradenstva pri fúziách a akvizíciách aj globálnym lídrom (kontroluje na ňom 38 %), si drží vedúcu pozíciu na trhu EMEA už dlhší čas. V 1. polroku tohto roka sa však k nej priblížila dvojka na tomto trhu, investičná banka JPMorgan.
Goldman Sachs poskytla na trhu EMEA za prvých šesť mesiacov 2026 poradenstvo pri 111 fúziách a akvizíciách. Ich celková hodnota predstavovala 44 % z celkovej hodnoty fúzií a akvizícií na uvedenom trhu. V rovnakom období minulého roka to bolo 42 %. Zvýšený podiel je zároveň najvyšší, aký banka dosiahla za obdobie od januára do konca júna od roku 2018, v ktorom podiel predstavoval 46 %.
Rast dvojky na trhu JPMorgan bol však ešte výraznejší. Výsledkom je, že Goldman Sachs mala za 1. polrok na trhu EMEA o 9 percentuálnych bodov vyšší podiel než JPMorgan, zatiaľ čo pred rokom rozdiel predstavoval 11 percentuálnych bodov. JPMorgan poskytla v 1. polroku poradenstvo pri 99 fúziách a akvizíciách.
Z pohľadu počtu fúzií/akvizícií však jednotkou na trhu EMEA bola v prvých šiestich mesiacoch nezávislá poradenská firma Rothschild. Tá poskytla poradenstvo v prípade 163 fúzií a akvizícií. Ich hodnota však bola nižšia než v prípade fúzií/akvizícií, kde poradcom bola Goldman Sachs, keďže tá poskytla poradenstvo pri viacerých obrích fúziách a akvizíciách.
(1 EUR = 1,1448 USD)
Hodnota fúzií a akvizícií v regióne dosiahla v 1. polroku tohto roka 676 miliárd USD (590,50 miliardy eur). Oproti rovnakému obdobiu minulého roka to predstavuje rast na viac než dvojnásobok a zároveň najvyššiu hodnotu za 19 rokov. Prispelo k tomu zmiernenie regulačných opatrení v tejto oblasti.
Goldman Sachs, ktorá je v oblasti poradenstva pri fúziách a akvizíciách aj globálnym lídrom (kontroluje na ňom 38 %), si drží vedúcu pozíciu na trhu EMEA už dlhší čas. V 1. polroku tohto roka sa však k nej priblížila dvojka na tomto trhu, investičná banka JPMorgan.
Goldman Sachs poskytla na trhu EMEA za prvých šesť mesiacov 2026 poradenstvo pri 111 fúziách a akvizíciách. Ich celková hodnota predstavovala 44 % z celkovej hodnoty fúzií a akvizícií na uvedenom trhu. V rovnakom období minulého roka to bolo 42 %. Zvýšený podiel je zároveň najvyšší, aký banka dosiahla za obdobie od januára do konca júna od roku 2018, v ktorom podiel predstavoval 46 %.
Rast dvojky na trhu JPMorgan bol však ešte výraznejší. Výsledkom je, že Goldman Sachs mala za 1. polrok na trhu EMEA o 9 percentuálnych bodov vyšší podiel než JPMorgan, zatiaľ čo pred rokom rozdiel predstavoval 11 percentuálnych bodov. JPMorgan poskytla v 1. polroku poradenstvo pri 99 fúziách a akvizíciách.
Z pohľadu počtu fúzií/akvizícií však jednotkou na trhu EMEA bola v prvých šiestich mesiacoch nezávislá poradenská firma Rothschild. Tá poskytla poradenstvo v prípade 163 fúzií a akvizícií. Ich hodnota však bola nižšia než v prípade fúzií/akvizícií, kde poradcom bola Goldman Sachs, keďže tá poskytla poradenstvo pri viacerých obrích fúziách a akvizíciách.
(1 EUR = 1,1448 USD)