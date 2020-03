Banka Goldman Sachs očakáva pokles svetovej ekonomiky

Londýn 23. marca (TASR) - Americká investičná banka Goldman Sachs očakáva, že celosvetový reálny hrubý domáci produkt (HDP) klesne tento rok približne o 1 %. Dôvodom je šírenie nového koronavírusu po svete, ktorý ochromil najväčšie ekonomiky. Práve situácia na týchto trhoch je podľa Goldman Sachs dramatická a ovplyvní vývoj globálnej ekonomiky v tomto roku.



"Koronakríza, presnejšie reakcia na túto krízu, predstavuje bezprecedentné obmedzenie ekonomickej aktivity v povojnovej histórii," uviedla Goldman Sachs v informácii pre svojich klientov.



Banka očakáva, že reálny HDP najmä v priemyselne rozvinutých ekonomikách zaznamená v 2. štvrťroku "prudký pokles". Napríklad v USA počíta s poklesom v 2. kvartáli až o 24 %, čo by bol 2,5-násobne výraznejší pokles, než bol doterajší povojnový rekord v USA.



Odhad Goldman Sachs je ešte horší, než minulý týždeň zverejnila ďalšia banka JP Morgan. Podľa nej by americká ekonomika mohla v 2. kvartáli klesnúť o 14 % a v tomto roku by mohla zaznamenať pokles o 1,5 %.