Banka Goldman Sachs očakáva tento aj budúci rok pokles cien ropy

New York 14. apríla (TASR) - Americká investičná banka Goldman Sachs očakáva postupný pokles cien ropy počas tohto aj budúceho roka, pričom priemerná cena Brentu by v roku 2026 mala klesnúť pod 60 USD za barel (159 litrov). Ako dôvod uviedla rastúce riziko recesie, ako aj zvýšené dodávky suroviny na trh zo strany ropných producentov zoskupených v OPEC+. Informovala o tom agentúra Reuters.



Banka odhaduje, že ceny ropy Brent a americkej WTI budú klesať, pričom v prípade Brentu dosiahne cena v tomto roku v priemere 63 USD (55,37 eura) za barel a cena WTI 59 USD/barel. Na budúci rok bude pokles pokračovať, predpokladá Goldman Sachs, a odhaduje, že cena Brentu dosiahne v priemere 58 USD/barel a cena WTI 55 USD za barel.



V prípade spomalenia rastu svetovej ekonomiky alebo úplného vymazania pôvodných dobrovoľných ťažobných škrtov zo strany OPEC+ v objeme 2,2 milióna barelov denne by cena ropy mohla klesnúť pod 50 USD a priblížiť sa k hranici 40 USD/barel. Goldman Sachs nevylučuje pokles ani pod 40 USD za barel, a to v prípade kombinácie extrémne nepriaznivých faktorov.



(1 EUR = 1,1377 USD)