Banka Goldman Sachs plánuje zrušiť vyše 3000 pracovných miest

New York 9. januára (TASR) - Americká investičná banka Goldman Sachs plánuje tento týždeň začať s rušením viac než 3000 pracovných miest. Uviedli to dva zdroje oboznámené s informáciami, podľa ktorých sa tak banka pripravuje na očakávanú nepriaznivú ekonomickú situáciu v tomto roku. Informovali o tom agentúry Reuters a Bloomberg.



Podľa zdrojov by mala banka začať s rušením pracovných pozícií v stredu (11. 1.), uviedla agentúra Reuters, podľa ktorej zruší banka tesne nad 3000 pozícií, celkový počet však ešte nie je známy. Podľa zdroja, ktorý oslovila agentúra Bloomberg, by malo ísť zhruba o 3200 pracovných miest.



Rušenie pracovných pozícií by sa malo týkať väčšiny divízií banky, v najväčšej miere však podľa jedného zo zdrojov zasiahne investičnú divíziu. Banka tak reaguje na výrazný pokles objemu fúzií a akvizícií, čo je dôsledok prudkých výkyvov na svetových finančných trhoch. Stovky pozícií by sa však mali zrušiť aj v stratovom spotrebiteľskom segmente, dodali zdroje.



Objem fúzií a akvizícií vo svete klesol k 20. decembru minulého roka o 38 % na 3,66 bilióna USD (3,49 bilióna eur), uviedla spoločnosť Dealogic. Na porovnanie, v predchádzajúcom roku zaznamenala hodnota fúzií a akvizícií historické maximum 5,9 bilióna USD. To malo výrazný vplyv aj na výsledky Goldman Sachs, keďže práve táto banka je najväčším poradcom firiem v tejto oblasti.



(1 EUR = 1,05 USD)