Banka Goldman Sachs reštrukturalizovala svoje aktíva v Rusku

Moskva 30. januára (TASR) - Americká investičná banka Goldman Sachs reštrukturalizovala svoje ruské aktíva. Uviedol to v pondelok ruský ekonomický denník RBC, citujúc dva zdroje z investičného trhu. Tento krok by mohol banke pomôcť posunúť sa výraznejšie k celkovému odchodu z ruského trhu. Informovala o tom agentúra Reuters.



Americké banky začali obmedzovať svoju expozíciu voči ruskému trhu od konca februára minulého roka, keď Rusko zaútočilo na Ukrajinu, na predaj svojich podielov však zahraničné finančné inštitúcie potrebujú povolenie ruského prezidenta Vladimira Putina. Dekrét, ktorý začiatkom augusta podpísal Putin, zakazuje investorom z takzvaných nepriateľských krajín voči Rusku predávať podiely v kľúčových energetických projektoch aj v bankách. Nariadenie platí do konca tohto roka a prípadnú výnimku na umožnenie predaja musí schváliť prezident.



Goldman Sachs, ktorá už v marci minulého roka uviedla, že ukončí svoj biznis v Rusku, v novembri informovala, že svoju úverovú expozíciu voči Rusku zredukovala v 3. štvrťroku o 9 % na približne 205 miliónov USD (188,68 milióna eur). Teraz jeden zo zdrojov denníka RBC uviedol, že portfólio aktív banky Goldman Sachs, ktoré zahrnuje menšinové podiely v náborovej firme Headhunter a databáze realít Cian, bolo predané ruskému manažmentu. Americká banka sa k informáciám nevyjadrila.



(1 EUR = 1,0865 USD)