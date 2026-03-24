Utorok 24. marec 2026Meniny má Gabriel
Banka Goldman Sachs výrazne zhoršila odhad rastu ekonomiky Indie

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
New York/Naí Dillí 24. marca (TASR) - Americká investičná banka Goldman Sachs výrazne zhoršila odhad tohtoročného rastu indickej ekonomiky. Od začiatku konfliktu na Blízkom východe zhoršila prognózu už druhýkrát, pričom v porovnaní s obdobím pred konfliktom počíta s rastom o viac než jeden percentuálny bod slabším. Informovala o tom agentúra Reuters.

Banka uviedla, že pre narušenie dodávok ropy a plynu cez Hormuzský prieliv a v dôsledku toho zvýšenie cien ropy na svetových trhoch očakáva tento rok rast jednej z najväčších svetových ekonomík o 5,9 %. Pred začiatkom útoku USA a Izraela na Irán 28. februára počítala s rastom indického hrubého domáceho produktu (HDP) o 7 %.

Už v polovici marca pristúpila banka k prvej redukcii a pôvodný odhad rastu indickej ekonomiky upravila na 6,5 %. Medzitým sa situácia opäť zhoršila.

Investičná banka odhaduje, že cena severomorskej ropnej zmesi Brent dosiahne za marec v priemere 105 USD (90,55 eura) za barel (159 litrov). V prípade, že problémy s dodávkami budú pokračovať do polovice apríla, za daný mesiac počíta s rastom ceny Brentu na 115 USD/barel. Ak dodávky cez Hormuzský prieliv budú blokované do polovice mája, prípadne, ak škody na infraštruktúre budú problémy s dodávkami predlžovať, cena Brentu by sa mohla pohybovať v rozmedzí od 100 do 115 USD/barel aj v poslednom kvartáli tohto roka.

Banka Goldman Sachs zhoršila aj inflačné vyhliadky Indie. Pred útokom na Irán počítala s tohtoročnou infláciou na úrovni 3,9 %. V polovici marca zhoršila odhad na 4,2 % a najnovšie počíta s tým, že spotrebiteľské ceny v Indii sa tento rok zvýšia o 4,6 %.

(1 EUR = 1,1596 USD)
