Banka Goldman Sachs zlepšila odhad vývoja ziskov európskych firiem

New York 17. októbra (TASR) - Americká investičná banka Goldman Sachs výrazne zlepšila vyhliadky tohtoročného vývoja ziskov firiem v paneurópskom akciovom indexe STOXX 600. Zatiaľ čo pôvodne počítala s nulovým rastom, teraz odhaduje, že v dôsledku rastu cien ropy sa ich zisky zvýšia v priemere o 3 %. Informovala o tom agentúra Reuters.



Cena ropnej zmesi Brent vzrástla od útoku palestínskeho hnutia Hamas na Izrael začiatkom októbra približne o 6 % a v súčasnosti sa pohybuje nad 89 USD (84,21 eura) za barel (159 litrov). Analytici z Goldman Sachs odhadujú, že tento rok uzatvorí na úrovni zhruba 88 USD/barel.



Rast cien ropy v dôsledku konfliktu na Blízkom východe sa odrazil na akciách európskych ropných firiem. Veľké spoločnosti ako BP, Shell a TotalEnergies zaznamenali od začatia konfliktu rast akcií o 4,5 až 7 %. Akcie firiem v rámci celého európskeho ropného a plynárenského sektora vzrástli v pondelok (16. 10.) na 9-ročné maximum, pričom od 6. októbra zaznamenali rast o takmer 7 %. Od začiatku roka posilnil sektor o viac než 8 %, zatiaľ čo index STOXX 600 vzrástol za toto obdobie o 6 %.



Na druhej strane, po úprave o infláciu by podľa odhadov Goldman Sachs mali zisky popredných európskych firiem klesnúť o 2 %. Riziko pre vývoj zisku predstavujú aj rastúce náklady na obsluhu dlhu.



Aj v prípade budúceho roka Goldman Sachs svoj pôvodný odhad vývoja zisku firiem v indexe STOXX 600 zlepšila. Pôvodne odhadovala rast o 5 %, teraz očakáva, že to bude o 7 %. Vychádza z prognózy rastu ceny Brentu, ktorá by do konca roka 2024 mala dosiahnuť 100 USD/barel.



(1 EUR = 1,0569 USD)