Banka Goldman Sachs zlepšila vyhliadky tohtoročného rastu Nemecka

Brusel/Berlín 6. marca (TASR) - Investičná banka Goldman Sachs zlepšila odhad tohtoročného vývoja ekonomiky Nemecka. Ako dôvod uviedla očakávané výrazné zvýšenie výdavkov na infraštruktúru a armádu. Okrem toho mierne zlepšila aj vyhliadky rastu ekonomiky celej eurozóny. Informovala o tom agentúra Reuters.



Goldman Sachs najnovšie odhaduje, že nemecká ekonomika tento rok vzrastie o 0,2 %. Pôvodne počítala s jej stagnáciou. V prípade celej eurozóny zlepšila banka svoj odhad oproti minulému mesiacu o 0,1 percentuálneho bodu a odhaduje, že ekonomika menovej únie zaznamená tento rok rast o 0,8 %.



Politické strany, ktoré rokujú o vytvorení novej nemeckej vlády, sa začiatkom týždňa zhodli na tom, že by sa mali uvoľniť fiškálne pravidlá, ktoré by krajine umožnili výrazne zvýšiť investície do armády a infraštruktúry. "Očakávame, že kroky Nemecka sa odrazia aj na vývoji v ďalších európskych krajinách, ktoré by tiež mohli začať rýchlejšie zvyšovať výdavky na obranu," uviedli ekonómovia z Goldman Sachs.



Z troch najväčších ekonomík eurozóny po Nemecku by podľa banky mohlo najvýraznejšie zvýšiť výdavky na obranu Francúzsko, a to na 2,9 % hrubého domáceho produktu (HDP) do roku 2027. V prípade Talianska očakáva ich zvýšenie na 2,8 % HDP a v prípade Španielska na 2,7 % HDP.



Čo sa týka najbližšieho zasadnutia Európskej centrálnej banky (ECB), ktoré je naplánované na dnes, banka Goldman Sachs počíta s redukciou úrokových sadzieb o 25 bázických bodov. Ďalšie znižovanie očakáva aj na ďalších zasadnutiach, v júli však podľa odhadov banky ECB redukciu úrokových sadzieb zastaví. Goldman Sachs pôvodne počítala s pokračovaním tohto trendu a opätovným znížením úrokových sadzieb o 25 bázických bodov.