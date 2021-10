New York 11. októbra (TASR) - Banka Goldman Sachs znížila prognózu rastu ekonomiky USA v tomto aj budúcom roku.



V roku 2021 počíta so zvýšením hrubého domáceho produktu o 5,6 % a v roku 2022 o 4 %. Doteraz očakávala expanziu o 5,7 %, respektíve o 4,4 %. Banka uviedla ako dôvod zhoršenia predpovede obmedzenie fiškálnej podpory a pomalšie oživovanie spotrebiteľských výdavkov.



Experti Goldman Sachs poukázali na dlhší negatívny vplyv pandémie na spotrebiteľské služby. Ďalším faktorom je nedostatok polovodičov, ktorý zrejme pretrvá až do 1. polroka 2022, čo zdrží dopĺňanie zásob.



Banka tiež očakáva, že výdavky na niektoré služby a tovary krátkodobej spotreby zostanú trvale pod úrovňami spred pandémie, ak presun k práci na diaľku spôsobí celkové zníženie výdavkov niektorých zamestnancov.



Goldman Sachs tiež zhoršila prognózu rastu v poslednom štvrťroku 2021 a v prvom štvrťroku 2022 na 4,5 % z 5 %. V 2. kvartáli 2022 počíta so zvýšením HDP o 4 % namiesto o 4,5 % a v 3. kvartáli 2022 o 3 % namiesto o 3,5 %.