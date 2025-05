Banka Goldman Sachs znížila prognózu cien ropy na tento aj budúci rok

New York 5. mája (TASR) - Americká investičná banka Goldman Sachs skresala svoj pôvodný odhad vývoja cien ropy smerom nadol, pričom najnovšie už tento rok neočakáva cenu Brentu nad 60 USD za barel (159 litrov). Informovala o tom agentúra Reuters s tým, že Goldman Sachs tak reagovala na rozhodnutie ropného zoskupenia OPEC+ urýchliť zvyšovanie ťažby ropy v tomto roku.



Banka oznámila, že po informáciách od OPEC+ očakáva v období do konca tohto roka priemernú cenu severomorskej ropnej zmesi Brent na úrovni 60 USD (52,90 eura) za barel. Na rok 2026 počíta s jej cenou v priemere 56 USD/barel. V obidvoch prípadoch je to zníženie oproti predchádzajúcemu odhadu o 2 USD.



Pri americkej ľahkej rope WTI skresala banka predchádzajúci odhad o 3 USD na barel. Najnovšie tak počíta s tým, že priemerná cena WTI dosiahne vo zvyšnom období tohto roka 56 USD/barel a v budúcom roku 52 USD za barel.



Členské štáty zoskupenia OPEC+ sa v sobotu (3. 5.) dohodli na zvýšení produkcie ropy aj v júni, a to výraznejšie, než sa čakalo. V júni by sa objem ťažby štátov OPEC+ mal napriek klesajúcim cenám a horším očakávaniam dopytu zvýšiť o 411.000 barelov denne, čo je rovnaké tempo zvyšovania produkcie ako v máji. Trhy pritom počítali s podstatne miernejším tempom zvýšenia ťažby.



Goldman Sachs za krokmi OPEC+ vidí dlhodobú stratégiu, ktorej cieľom je obmedzovať produkciu bridlicovej ropy v USA. Tá sa firmám opláca pri vyšších cenách komodity. Cena Brentu sa momentálne pohybuje pod 60,50 USD/barel a cena WTI pod 57,40 USD za barel. V ranných hodinách však zaznamenali ceny ropy výrazný pokles na zhruba 59 USD/barel, respektíve na približne 56 USD/barel.



(1 EUR = 1,1343 USD)