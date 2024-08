Goldman Sachs zredukovala pravdepodobnosť skĺznutia USA do recesie

New York 19. augusta (TASR) - Americká investičná banka Goldman Sachs znížila pravdepodobnosť skĺznutia ekonomiky USA v najbližších 12 mesiacoch do recesie. Umožnili jej to najnovšie ekonomické údaje, najmä tie z amerického trhu práce a oblasti maloobchodných tržieb. Informovala o tom agentúra Reuters.



Banka uviedla, že najnovšie predpokladá riziko recesie v USA v nasledujúcich 12 mesiacoch na 20 %. Pôvodne stanovila pravdepodobnosť takéhoto vývoja na 25 %. Pod pozitívnejší odhad sa podpísali najmä lepšie údaje o počte nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti za minulý týždeň a maloobchodné tržby za mesiac júl.



Čo sa týka počtu nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti, za týždeň do 10. augusta klesli o 7000 na 227.000. Ekonómovia pritom očakávali, že počet žiadostí mierne vzrastie. Navyše, maloobchodné tržby zaznamenali v júli medzimesačný rast o 1 %, najvyšší za 1,5 roka. Ekonómovia pritom predpovedali, že sa zvýšia iba o 0,3 %.



"Pravdepodobnosť, že americká ekonomika skĺzne do recesie, sme znížili z 25 % na 20 % najmä preto, že údaje za júl a čiastočne za august riziko recesie nenaznačujú," uviedol hlavný ekonóm v Goldman Sachs pre trh USA Jan Hatzius. Banka pritom riziko recesie zvýšila začiatkom augusta z pôvodnej úrovne 15 % po tom, ako USA oznámili nepriaznivé údaje o nezamestnanosti za júl. Tá sa nečakane zvýšila zo 4,1 % na 4,3 %, čo predstavuje najvyššiu nezamestnanosť za tri roky. Hatzius dodal, že ak údaje o vývoji na americkom trhu práce za august budú "relatívne dobré," pravdepodobnosť skĺznutia americkej ekonomiky do recesie zredukuje banka na 15 %.