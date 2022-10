Banka HSBC uvažuje o predaji kanadského biznisu

Londýn/Ottawa 4. októbra (TASR) - Britská banka HSBC uvažuje o predaji svojich kanadských aktív. Cieľom je vyššia návratnosť pre akcionárov, na čo tlačí najväčší akcionár banky. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a Bloomberg.



"Čo sa týka kanadskej divízie, v súčasnosti preverujeme naše strategické možnosti," uviedlo vedenie HSBC. Ako dodal hovorca banky, proces preverovania je momentálne na začiatku a žiadne rozhodnutie ešte nepadlo. Jednou z možností je však podľa neho predaj celej divízie HSBC Bank Canada.



Ak by sa banka rozhodla pre túto možnosť, bol by to ďalší predaj aktív v poslednom období. V máji minulého roka HSBC oznámila, že končí s retailovým biznisom v Spojených štátoch. Následne v júni oznámila predaj retailového biznisu vo Francúzsku. Ako dôvod uviedla úsilie zvýšiť zisk a odraziť výzvy najväčšieho akcionára, poisťovacej spoločnosti Ping An, na odčlenenie ázijských aktív.



Predaj kanadskej divízie by mohol banke vyniesť takmer 10 miliárd USD (10,24 miliardy eur), odhadujú analytici Bloomberg Intelligence. Britská banka pôsobí na kanadskom trhu od roku 1981 a HSBC Bank Canada je s vyše 130 pobočkami siedmou najväčšou bankou v krajine. Ako HSBC dodala, na jej celkovom zisku pred zdanením sa kanadský biznis podieľal v minulom roku zhruba 4 %.



(1 EUR = 0,9764 USD)