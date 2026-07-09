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Banka HSBC zhoršila výhľad ceny zlata na tento aj budúci rok
HSBC vo štvrtok oznámila, že tento rok očakáva priemernú cenu zlata 4560 USD (3998,60 eura) za troyskú uncu (31,1 g).
Autor TASR
Londýn 9. júla (TASR) - Banka HSBC zhoršila výhľad vývoja ceny zlata na tento aj budúci rok. Ako hlavný dôvod uviedla očakávania prísnejšej menovej politiky zo strany americkej centrálnej banky (Fed), než s akými sa pôvodne počítalo. Informovala o tom agentúra Reuters.
HSBC vo štvrtok oznámila, že tento rok očakáva priemernú cenu zlata 4560 USD (3998,60 eura) za troyskú uncu (31,1 g). Pôvodne počítala s priemernou cenou v tomto roku na úrovni 4864 USD/unca.
Banka zhoršila vyhliadky aj na rok 2027. Zatiaľ čo pôvodne predpokladala, že cena zlata dosiahne na budúci rok v priemere 5000 USD za uncu, teraz priemernú cenu stanovila na 4925 USD za troyskú uncu.
Dodala, že cena žltého kovu by sa vo zvyšku tohto roka mohla obchodovať v rozmedzí od 3800 USD do 4700 USD a rok zakončiť na úrovni zhruba 4750 USD/unca. V prípade roka 2027 odhaduje, že rok ukončí na úrovni 5025 USD za uncu.
Momentálne sa cena zlata pohybuje nad 4100 USD za troyskú uncu. To je pokles o vyše 20 % v porovnaní s 29. januárom, keď cena kovu dosiahla rekordných 5594,82 USD/unca. Dôvodom je konflikt na Blízkom východe, ktorý vypukol 28. februára po útoku USA a Izraela na Irán. Vojna prudko zvýšila ceny ropy a s nimi aj obrat v plánoch centrálnych bánk vrátane Fedu, a to smerom k prísnejšej menovej politike.
Napriek zhoršeniu výhľadu sú však riziká podporujúce pokles ceny drahého kovu podľa HSBC limitované. Trhy sa totiž novej situácii do veľkej miery prispôsobili, navyše, na trhu naďalej pôsobia niektoré z faktorov, ktoré pred útokom na Irán tlačili cenu zlata nahor. Patria k nim ekonomická neistota, obavy z vývoja rozpočtového deficitu a verejného dlhu.
(1 EUR = 1,1404 USD)
HSBC vo štvrtok oznámila, že tento rok očakáva priemernú cenu zlata 4560 USD (3998,60 eura) za troyskú uncu (31,1 g). Pôvodne počítala s priemernou cenou v tomto roku na úrovni 4864 USD/unca.
Banka zhoršila vyhliadky aj na rok 2027. Zatiaľ čo pôvodne predpokladala, že cena zlata dosiahne na budúci rok v priemere 5000 USD za uncu, teraz priemernú cenu stanovila na 4925 USD za troyskú uncu.
Dodala, že cena žltého kovu by sa vo zvyšku tohto roka mohla obchodovať v rozmedzí od 3800 USD do 4700 USD a rok zakončiť na úrovni zhruba 4750 USD/unca. V prípade roka 2027 odhaduje, že rok ukončí na úrovni 5025 USD za uncu.
Momentálne sa cena zlata pohybuje nad 4100 USD za troyskú uncu. To je pokles o vyše 20 % v porovnaní s 29. januárom, keď cena kovu dosiahla rekordných 5594,82 USD/unca. Dôvodom je konflikt na Blízkom východe, ktorý vypukol 28. februára po útoku USA a Izraela na Irán. Vojna prudko zvýšila ceny ropy a s nimi aj obrat v plánoch centrálnych bánk vrátane Fedu, a to smerom k prísnejšej menovej politike.
Napriek zhoršeniu výhľadu sú však riziká podporujúce pokles ceny drahého kovu podľa HSBC limitované. Trhy sa totiž novej situácii do veľkej miery prispôsobili, navyše, na trhu naďalej pôsobia niektoré z faktorov, ktoré pred útokom na Irán tlačili cenu zlata nahor. Patria k nim ekonomická neistota, obavy z vývoja rozpočtového deficitu a verejného dlhu.
(1 EUR = 1,1404 USD)