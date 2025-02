Banka ING hľadá možnosti akvizícií v Nemecku, Taliansku a Španielsku

Amsterdam 4. februára (TASR) - Holandská banka ING Groep hľadá príležitosti na kúpu konkurenčných bánk vo veľkých európskych krajinách, aby zvýšila svoju veľkosť a podporila rast. Uviedol to v utorok jej generálny riaditeľ Steven van Rijswijk. ING sa tak pridala k európskym bankám, ktoré zvažujú akvizície. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Vyjadrenia šéfa jednej z najväčších európskych bánk sú jasným signálom, že je otvorená uzatváraniu významných obchodov v Nemecku, Taliansku a Španielsku.



"Chceme byť väčší na väčších trhoch vrátane Talianska, Španielska a Nemecka," povedal van Rijswijk s tým, že fúzie a akvizície sú možnosťou všade v Európe, ak budú vyhovovať kritériám ING.



Tieto slová ilustrujú obnovené ambície holandského veriteľa, ktorého musela zachraňovať vláda počas globálnej finančnej krízy v roku 2008 a potom sa premenil na priekopníka lacného a nenáročného online bankovníctva.



Van Rijswijk odmietol uviesť akékoľvek ciele a nechal si možnosti otvorené, keď sa ho novinári opýtali, či má záujem o nemeckú Commerzbank, jedného z najvýznamnejších poskytovateľov úverov v krajine pre stredne veľké spoločnosti, čo je oblasť, kde sa ING snaží expandovať.



Ambície ING by mohli zohrať úlohu pri zmene bankového prostredia v celej Európe, keďže Commerzbank sa snaží odraziť snahy talianskej UniCredit o prevzatie.



V Španielsku a Taliansku sa pritom veľkí veritelia vrátane BBVA a UniCredit uchádzajú o menších rivalov, aby zvýšili svoju dominanciu.



"V prvom rade by sme sa zamerali na podniky, ktoré ponúkajú určité produkty, pôsobia prevažne na geografických trhoch, kde sme už aktívni a máme silnú digitálnu stopu," povedal generálny riaditeľ ING na otázku o Commerzbank.



Van Rijswijk minulý rok bagatelizoval správy, že má záujem o nemeckého veriteľa s odvolaním sa na veľkú sieť pobočiek ING v Nemecku.



Holandský minister financií Eelco Heinen nedávno poukázal na konsolidačný boj medzi bankami v Európe a vyjadril nádej, že holandské banky by sa mohli zapojiť skôr ako kupujúci, než aby sa stali korisťou zahraničných rivalov.



Van Rijswijk vyzdvihol ako jednu oblasť záujmu takzvané privátne bankovníctvo s bohatšími zákazníkmi.



"Banka sa teraz diverzifikuje a snaží sa vyhovieť rôznym segmentom a pridáva podnikateľské línie, ako je privátne bankovníctvo na trhoch, kde už ING pôsobí," povedal.



ING generuje väčšinu svojich ziskov v Holandsku a susednom Belgicku, po ktorých nasleduje Nemecko a oveľa menšie divízie v Taliansku a Španielsku.



Európske banky zvažujú nové kolo konsolidácie, podporené rekordnými ziskami a prudko rastúcimi akciovými trhmi.