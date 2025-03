Banka J. P. Morgan zlepšila odhad vývoja ekonomiky eurozóny

Brusel 10. marca (TASR) - Po minulotýždňovom rozhodnutí banky Goldman Sachs zlepšila odhad vývoja ekonomiky eurozóny v tomto roku aj investičná banka J.P. Morgan. Lepší než pôvodne predpokladaný vývoj očakáva aj na budúci rok, pričom rozsah zlepšenia vyhliadok bol ešte výraznejší než v prípade tohto roka. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Banka J. P. Morgan uviedla, že tento rok očakáva rast ekonomiky eurozóny na úrovni 0,8 %. V porovnaní s predchádzajúcou prognózou to predstavuje posun smerom nahor o 0,1 percentuálneho bodu.



Aj banka Goldman Sachs zlepšila minulý týždeň vyhliadky rastu hospodárstva menovej únie o 0,1 percentuálneho bodu. Rovnako aj ona najnovšie predpokladá rast na úrovni 0,8 %. Goldman Sachs zlepšil vyhliadky rastu ekonomiky eurozóny po tom, ako posun smerom nahor urobil v prípade Nemecka. Banka pôvodne počítala na tento rok s nulovým rastom, minulý týždeň však odhad rastu vylepšila na 0,2 %.



Pod jej optimistickejšie vyhliadky sa podpísali rokovania o vytvorení vládnej koalície v Nemecku po februárových predčasných voľbách. Kresťanskodemokratický blok CDU/CSU a sociálni demokrati SPD, ktorí rokujú o vytvorení novej nemeckej vlády, sa začiatkom týždňa zhodli na tom, že by sa mali uvoľniť fiškálne pravidlá, ktoré by krajine umožnili výrazne zvýšiť investície do armády a infraštruktúry. Podľa Goldman Sachs sa to môže odraziť na vývoji v ďalších európskych krajinách, ktoré by tiež mohli začať rýchlejšie zvyšovať výdavky na obranu, čo povedie k podpore ekonomiky.



Rovnaký názor dali najavo aj ekonómovia v J. P. Morgan. Táto banka však okrem odhadu na tento rok zlepšila vyhliadky rastu ekonomiky eurozóny aj na rok 2026, a to o 0,3 percentuálneho bodu. Pôvodne počítala s rastom o 0,9 %, teraz očakáva, že rast dosiahne 1,2 %. "Za touto revíziou je primárne Nemecko, zároveň však očakávame o niečo výraznejšie tempo rastu v ďalších krajinách menovej únie, práve v dôsledku vývoja v Nemecku, ako aj pre mierne uvoľnenie fiškálnej politiky," uviedli ekonómovia J. P. Morgan.



Banka však upozornila na neistotu ďalšieho vývoja spôsobenú obchodnou politikou amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten od svojho nástupu do funkcie koncom januára postavil zahraničný obchod na dovozných clách, čo v najbližších mesiacoch môže negatívne ovplyvniť vývoj svetového hospodárstva.