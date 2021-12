Banka JP Morgan očakáva v roku 2022 úplne zotavenie svetovej ekonomiky

New York 8. decembra (TASR) - Americká investičná banka JP Morgan predpokladá, že budúci rok bude rokom ukončenia pandémie nového koronavírusu a úplného zotavenia svetovej ekonomiky. Vo svojej správe o očakávanom vývoji situácie v budúcom roku banka uviedla, že nové vakcíny a liečby povedú k "výraznému cyklickému oživeniu", návratu globálnej mobility a uvoľneniu zadržiavaného dopytu zo strany spotrebiteľov.



Ako povedal hlavný stratég pre globálne trhy JP Morgan Marko Kolanovič, banka očakáva, že americký akciový index S&P 500 vzrastie do konca roka 2022 približne o 8 %. Akciové trhy rozvíjajúcich sa ekonomík by mali zaznamenať rast zhruba o 18 %.



"Očakávame, že rok 2022 bude rokom úplného zotavenia globálnej ekonomiky, koncom pandémie nového koronavírusu a návratu k normálnym ekonomickým a trhovým podmienkam, ktoré tu boli pred nástupom pandémie," povedal Kolanovič.