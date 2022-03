Banka JPMorgan Chase dostala platbu dlhu z Ruska

New York 17. marca (TASR) - Americká korešpondenčná banka JPMorgan Chase prijala platbu dlhu od centrálnej banky Ruska a po preverení u amerických úradov ju spracovala. TASR správu prevzala z AFP, ktorá sa odvoláva na zdroj oboznámený s touto záležitosťou.



Prostriedky boli zaslané banke Citigroup, platobnému agentovi zodpovednému za vyplácanie držiteľov dlhopisov, uviedol vo štvrtok zdroj, podľa ktorého išlo o platbu v dolároch.



Po jej pripísaní na účet platobného agenta bude skontrolovaná a distribuovaná rôznym držiteľom dlhopisov, dodal zdroj.



JPMorgan aj Citigroup odmietli žiadosť AFP o komentár.



Rusko vo štvrtok oznámilo, že uhradilo dlhy, ktoré boli splatné tento týždeň. Rusko malo v stredu (16. 3.) zaplatiť 117 miliónov USD (105,97 milióna eur) vo forme kupónových platieb za dva štátne dlhopisy denominované v dolároch. Tieto platby boli všeobecne vnímané ako prvý test toho, či Moskva plní svoje záväzky po tom, čo západné sankcie pribrzdili jej finančné transakcie.



Zdroj uviedol, že povinnosťou JPMorgan ako zahraničnej korešpondenčnej banky je spracovávať platby, ale vzhľadom na okolnosti si to pred tým musí overiť u úradov.



Sankcie, ktoré Západ uvalil na Rusko pre inváziu na Ukrajinu, odrezali Moskvu od globálneho finančného systému a zablokovali väčšinu jej zlatých a devízových rezerv, pričom Moskva na oplátku podnikla odvetné opatrenia – to všetko komplikuje platby.



(1 EUR = 1,1051 USD)