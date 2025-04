Banka JPMorgan Chase oznámila väčší zisk, ako očakávali

New York 11. apríla (TASR) - Americká investičná banka JPMorgan Chase oznámila za 1. štvrťrok väčší ako očakávaný zisk. Prispeli k tomu vyššie príjmy z obchodovania. TASR o tom informuje na základe správ AP, Reuters a RTTNews.



Zisk JPMorgan Chase za tri mesiace do konca marca 2025 vzrástol o 9 % na 14,64 miliardy USD (13,21 miliardy eur) z minuloročných 13,42 miliardy USD. Zisk na akciu sa zvýšil na 5,07 USD zo 4,44 USD/akcia pred rokom.



Analytici z Wall Street v priemere očakávali, že spoločnosť vykáže zisk 4,64 USD na akciu.



Tržby sa v 1. štvrťroku 2025 zvýšili o 8 % na 45,31 miliardy USD zo 41,93 miliardy USD v rovnakom období minulého roka. Wall Street očakávala tržby 44,1 miliardy USD.



Generálny riaditeľ Jamie Dimon však varoval pred globálnou ekonomickou neistotou v dôsledku pokračujúcej obchodnej vojny prezidenta Donalda Trumpa a iného geopolitického napätia.



Trumpove zvýšenie ciel, zatiaľ o 10 % pre väčšinu obchodných partnerov USA a o 145 % pre Čínu, spôsobilo prudké výkyvy na finančných trhoch a vytvorilo obrovskú neistotu ohľadom toho, kam smeruje globálna ekonomika. To je zlé pre banky, ktoré prosperujú vďaka stabilite a zdravým spotrebiteľom a firmám, ktoré si požičiavajú peniaze.



JPMorgan Chase v piatok uviedla, že jej príjmy z investičného bankovníctva v 1. kvartáli vzrástli o 12 %, zatiaľ čo príjmy z akciových trhov sa zvýšili o 48 % na rekordných 3,8 miliardy USD, keďže podnikanie bolo v prvých troch mesiacoch roku 2025 do značnej miery podporované optimizmom, že americký prezident Trump uzákoní prorastovú politiku, zmierni regulácie a zníži dane. Neistota okolo jeho obchodnej politiky však zvrátila tieto nádeje a podnietila turbulencie na trhu.



JPMorgan zvýšila svoje rezervy na úverové straty na 3,3 miliardy USD z 1,9 miliardy USD v minulom roku. Spotrebitelia a podniky by mohli mať problémy so splácaním svojich pôžičiek, ak nové dovozné clá znovu podnietia infláciu a utlmia hospodársky rast.



(1 EUR = 1,1082 USD)