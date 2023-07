Banka JPMorgan Chase zvýšila zisk v 2. kvartáli o viac než dve tretiny

New York 14. júla (TASR) - Americká banka JPMorgan Chase oznámila za 2. štvrťrok rast zisku o viac než dve tretiny. Banka vyťažila zo zvýšenia úrokov, ako aj z prevzatia skrachovanej banky First Republic Bank. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu RTTNews.



Čistý zisk JPMorgan Chase, najväčšej banky v Spojených štátoch, dosiahol v 2. štvrťroku 14,47 miliardy USD (12,94 miliardy eur). V medziročnom porovnaní to predstavuje rast o 67 %. Výsledky výrazne podporilo prevzatie väčšiny aktív First Republic Bank. Tá bola treťou väčšou bankou v USA, ktorá v tomto roku skrachovala. Nasledovala banky Silicon Valley Bank a Signature Bank, ktoré oznámili krach v marci, necelé dva mesiace pred First Republic Bank.



Prevzatie tejto banky väčším konkurentom JPMorgan Chase vyniesol najväčšej americkej banke 2,4 miliardy USD. Bez jej započítania sa čistý zisk JPMorgan zvýšil o 40 %. Aj čisté úrokové výnosy (NII) podporilo prevzatie väčšiny aktív First Republic Bank. JPMorgan Chase oznámila zvýšenie NII o 44 % na 21,9 miliardy USD. Bez započítania First Republic Bank ich rast dosiahol 38 %. Americká veľkobanka teraz za celý rok 2023 očakáva NII na úrovni zhruba 87 miliárd USD.



Výsledky JPMorgan prekonali čakávania trhov. Upravený zisk na akciu dosiahol 4,75 USD, zatiaľ čo analytici oslovení agentúrou Reuters očakávali, že banka oznámi tento zisk na úrovni 3,99 USD.



Banka prekonala odhady trhov aj v prípade tržieb. Tie vzrástli o 34 % na 41,31 miliardy USD. Analytici pritom počítali s tržbami tesne pod 39 miliárd USD. Bez započítania prevzatia First Republic Bank sa tržby JPMorgan zvýšili o 21 %.



(1 EUR = 1,1182 USD)