Banka JPMorgan môže v Rusku stratiť zhruba 1 miliardu USD

New York 4. apríla (TASR) - Americká banka JPMorgan môže v dôsledku svoje expozície voči Rusku stratiť približne 1 miliardu USD (904,81 milióna eur). Uviedol to v pondelok šéf banky Jamie Dimon. Sú to prvé jasnejšie informácie banky o potenciálnych stratách v dôsledku vojny na Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Šéf najväčšej americkej banky z pohľadu aktív nezverejnil detaily v súvislosti s jej možnými stratami, ani to, akého obdobia sa týkajú, dodal však, že banka sa obáva sekundárneho vplyvu ruskej invázie na Ukrajinu na krajiny a firmy. Zároveň vyzval Spojené štáty, aby zvýšili vojenskú prítomnosť v Európe a zopakoval svoju výzvu na vypracovanie plánov na zaistenie energetickej bezpečnosti pre samotné USA a ich spojencov.



Viaceré veľké banky v minulých týždňoch poukázali na svoju expozíciu voči ruskému trhu, Dimon je však zatiaľ najvýznamnejším predstaviteľom finančného sektora, ktorý poukázal na širšie dôsledky konfliktu. "Amerika musí byť pripravená na možnosť dlhšej vojny na Ukrajine s nepredvídateľnými následkami. Mali by sme sa pripraviť na najhoršie a zároveň dúfať v to najlepšie," dodal Dimon.



(1 EUR = 1,1052 USD)