Banka JPMorgan dostala rekordnú pokutu cez 900 mil. USD za manipuláciu

New York 29. septembra (TASR) - Americká banka JPMorgan Chase zaplatí rekordných viac než 900 miliónov USD za manipuláciu trhov s drahými kovmi a štátnymi dlhopismi. Uviedla to Americká komisia pre obchodovanie s komoditami (CFTC).



Ako informoval Dan Berkovitz z CFTC, banka sa dohodla na zaplatení pokuty v celkovej výške 920 miliónov USD (786,19 milióna eur). Časť financií dostane CFTC a časť Americká komisia pre burzy a cenné papiere (SEC).



O rekordnej pokute sa hovorilo už minulý týždeň, keď sa spomínala suma okolo 1 miliardy USD. Napriek zníženiu tejto sumy je to rekordná pokuta za takzvaný spoofing. Ten obchodníci z JPMorgan Chase podľa regulátorov realizovali približne osem rokov.



K spoofingu dochádza vtedy, keď obchodníci zaplavia trh falošnými príkazmi na predaj alebo kúpu, s cieľom prinútiť trh k aktivite, a tým k pohybu cien. Tieto praktiky boli po finančnej kríze v roku 2008 zakázané a regulačné úrady si ich ukončenie stanovili za jednu z priorít.



(1 EUR = 1,1702 USD)