Banka Julius Baer si odložila 153 miliónov CHF na pohľadávky Nemecka

Zürich 5. decembra (TASR) - Švajčiarska súkromná banka Julius Baer si vyčlenila 153 miliónov švajčiarskych frankov (139,65 milióna eur) na pokrytie požiadaviek nemeckej vládnej agentúry. Tá sa snaží získať späť východonemecké aktíva, ktoré zmizli po páde Berlínskeho múru.



Odvolací súd v Zürichu tento týždeň rozhodol v prospech nemeckej agentúry, ktorej úlohou je dohliadať na zvyšky východonemeckých podnikov, a prisúdil jej 97 miliónov CHF plus úroky od roku 2009.



Banka vo vyhlásení uverejnenom v stredu (4. 12.) neskoro večer uviedla, že sa odvolá na švajčiarsky najvyšší súd, ale odložila si financie pre prípad, že bude nútená zaplatiť.



Súd v Zürichu sa pôvodne postavil na stranu Julius Baer v roku 2018, no bol nútený prehodnotiť svoje rozhodnutie tento rok, keď mu švajčiarsky najvyšší súd prípad vrátil, keďže dospel k záveru, že v nakladaní s finančnými prostriedkami banky boli „zjavné nedostatky“.



Žaloba Nemecka sa týka výberov z obdobia pred takmer 30 rokmi z účtu založeného bývalými predstaviteľmi Nemeckej demokratickej republiky v Bank Cantrade so sídlom v Zürichu, ktorú Julius Baer kúpil od UBS v roku 2005.



Julius Baer uviedol, že si od UBS bude nárokovať akúkoľvek konečnú sumu, ktorú bude musieť zaplatiť v súlade s podmienkami transakcie z roku 2005.



(1 EUR = 1,0956 CHF)