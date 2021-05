Banka Monte dei Paschi di Siena môže byť pred predajom rozdelená

Siena/Miláno 29. mája (TASR) - Zoštátnená talianska banka Monte dei Paschi di Siena (MPS) môže byť rozdelená a predaná viacerým záujemcom. Podľa milánskeho ekonomického denníka Sole 24 Ore medzi záujemcami sú UniCredit, Banco BPM, BPER Banca, štátna banka Mediocredito Centrale (MCC) a Poste Italiane.



V posledných mesiacoch kolovali v branži špekulácie, podľa ktorých MPS prevezme UniCredit. Taliansky štát sa musí z banky stiahnuť do konca tohto roka, avšak MPS je príliš veľká, aby ju mohol prevziať UniCredit sám, preto sa v súčasnosti uvažuje nad možnosťou jej rozdelenia. Podľa agentúry APA najnovšie špekulácie viedli k zvýšeniu hodnoty akcií MPS na milánskej burze o viac než 8 % na 1,30 eura za akciu. Rozdelenie by mohlo vyhovovať aj kupcom, keďže by sa tým vyriešili možné výhrady protimonopolných úradov.



Štát musel miliardovými sumami zachraňovať svoju najstaršiu banku pred úplným kolapsom. Odvtedy má v nej štát podiel 64 %.