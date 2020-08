Banka Monte dei Paschi očakáva, že v strate bude do konca roka 2022

Miláno 13. augusta (TASR) - Talianska banka Monte dei Paschi di Siena očakáva, že v strate bude až do konca roka 2022. Dôvodom je pandémia nového koronavírusu, ktorá narušila jej reštrukturalizačné plány.



Banka minulý týždeň oznámila, že za 1. polrok tohto roka zaznamenala stratu 1,1 miliardy eur. Výsledky ovplyvnili vysoké rezervy na právne spory a na krytie očakávaných strát z úverov v dôsledku poklesu ekonomiky spôsobeného nástupom pandémie. Následne tento týždeň Monte dei Paschi oznámila, že do konca roka predstaví nový biznis plán.



Najstaršia banka sveta sa dostala na pokraj kolapsu koncom roka 2016. V nasledujúcom roku talianska vláda poskytla na záchranu inštitúcie 8 miliárd eur a zároveň získala v banke 68-percentný podiel. Ten musí do konca roka 2021 predať.



S cieľom pripraviť banku na prípadnú fúziu talianska vláda chce zbaviť Monte dei Paschi nekvalitných úverov v hodnote zhruba 8 miliárd eur. Umožniť by to mal komplexný plán, ktorý preveruje Európska centrálna banka (ECB). Podľa talianskej banky projekt s názvom "Hydra M" by mal byť dokončený v posledných mesiacoch roka. Talianska vláda potom predloží Európskej komisii plán na odpredaj svojho podielu v Monte dei Paschi.