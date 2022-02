Banka Morgan Stanley očakáva, že Fed zvýši úrokové sadzby šesťkrát

Washington 18. februára (TASR) - Americká centrálna banka (Fed) zvýši úrokové sadzby v tomto roku šesťkrát, pričom celkové zvýšenie by mohlo dosiahnuť 150 bázických bodov, predpokladá investičná banka Morgan Stanley. Prognóza znamená častejšie zvyšovanie úrokových sadzieb, než sa pôvodne predpokladalo. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Veľké investičné banky začali prepracovávať svoje prognózy zvyšovania úrokových sadzieb v USA po tom, ako inflácia v januári prekonala odhady a dosiahla najvyššiu úroveň za takmer 40 rokov. To zvýšilo tlak na Fed, aby vo svojich opatreniach pritvrdil.



"Vzhľadom na nedávne úpravy našej inflačnej prognózy teraz predpokladáme, že Fed zvýši tento rok úrokové sadzby šesťkrát, a to vždy o 0,25 percentuálneho bodu," uviedla vo svojej správe hlavná ekonómka pre USA v Morgan Stanley Ellen Zentnerová. Podľa banky by Fed mal zvýšiť sadzby prvýkrát na najbližšom zasadnutí v marci. Ďalšie zvýšenie úrokových sadzieb by malo nasledovať v máji, júni a júli a zvyšné dve zvýšenia, s ktorými počítajú ekonómovia v Morgan Stanley, v septembri a decembri. V predchádzajúcej prognóze banka Morgan Stanley očakávala, že "by mohlo stačiť" zvýšenie sadzieb celkovo o 125 bázických bodov.



Spotrebiteľské ceny v USA vzrástli minulý mesiac medziročne o 7,5 %, čo predstavuje najvyššiu mieru inflácie v Spojených štátoch od februára 1982. Prekonala tak odhad ekonómov, ktorí počítali s rastom cien o 7,3 %.