Banka Morgan Stanley prepustí do konca mesiaca zhruba 2000 ľudí

New York 19. marca (TASR) - Americká investičná banka Morgan Stanley plánuje do konca marca prepustiť približne 2000 zamestnancov. Uviedol to tento týždeň pre agentúru Reuters zdroj z banky.



Zrušenie zhruba 2000 pracovných pozícií, ktoré sa nedotkne finančných poradcov, predstavuje zhruba 2 až 3 % celkovej pracovnej sily. Ku koncu minulého roka zamestnávala banka celosvetovo približne 80.000 ľudí. Prepúšťanie nesúvisí so súčasnými podmienkami na trhu, ide o zlepšenie prevádzkovej efektivity, dodal zdroj, ktorý si neželal byť menovaný.



Banka tak nasledovala svojich konkurentov, ktorí urobili podobný krok v predchádzajúcich týždňoch. Banka Goldman Sachs oznámila, že plánuje zrušiť zhruba 3 až 5 % pracovných pozícií a Reuters začiatkom marca uviedol, že Bank of America zrušila vo svojej investičnej divízii 150 pracovných miest pre bankárov na nižších pozíciách.



Po zvolení Donalda Trumpa za prezidenta USA očakávali banky tento rok mohutný rast kapitálových trhov, ich optimizmus však rýchlo klesol po tom, ako Trump začal realizovať svoju obchodnú politiku založenú na zvyšovaní dovozných ciel. Jeden z prezidentov Morgan Stanley Daniel Simkowitz uviedol, že vzhľadom na súčasnú neistotu sú nové emisie akcií a fúzie a akvizície momentálne v útlme.