Banka Morgan Stanley v prvom štvrťroku dosiahla rast zisku o 30 %
Čisté úrokové výnosy banky Morgan Stanley v prvých troch mesiacoch tohto roka sa zvýšili o 15 % na 2,70 miliardy USD.
Autor TASR
New York 16. apríla (TASR) - Čistý zisk americkej banky Morgan Stanley v prvom kvartáli v porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška stúpol o 30 %. Podporil ho rast príjmov peňažného ústavu o 16 % a zníženie rezerv na straty z úverov o 27 %. Finančná spoločnosť plánuje vyplatiť dividendy v sume 1 USD (0,85 eura) na akciu. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.
„Firma Morgan Stanley vykázala rekordný kvartálny výsledok. Silný výkon viedol k zisku na akciu na úrovni 3,43 USD,“ povedal generálny riaditeľ banky Ted Pick. Čistý zisk pripadajúci na kmeňových akcionárov peňažného ústavu sa v prvom kvartáli medziročne zvýšil na 5,41 miliardy USD zo sumy 4,16 miliardy USD. Čisté príjmy banky počas januára až marca vzrástli na 20,58 miliardy dolárov z úrovne 17,74 miliardy USD v rovnakom období minulého roka.
Čisté úrokové výnosy banky Morgan Stanley v prvých troch mesiacoch tohto roka sa zvýšili o 15 % na 2,70 miliardy USD. Rezervy finančnej firmy na straty z úverov sa znížili na 98 miliónov USD z úrovne 135 miliónov v rovnakom kvartáli vlaňajška.
(1 EUR = 1,178 USD)
„Firma Morgan Stanley vykázala rekordný kvartálny výsledok. Silný výkon viedol k zisku na akciu na úrovni 3,43 USD,“ povedal generálny riaditeľ banky Ted Pick. Čistý zisk pripadajúci na kmeňových akcionárov peňažného ústavu sa v prvom kvartáli medziročne zvýšil na 5,41 miliardy USD zo sumy 4,16 miliardy USD. Čisté príjmy banky počas januára až marca vzrástli na 20,58 miliardy dolárov z úrovne 17,74 miliardy USD v rovnakom období minulého roka.
Čisté úrokové výnosy banky Morgan Stanley v prvých troch mesiacoch tohto roka sa zvýšili o 15 % na 2,70 miliardy USD. Rezervy finančnej firmy na straty z úverov sa znížili na 98 miliónov USD z úrovne 135 miliónov v rovnakom kvartáli vlaňajška.
(1 EUR = 1,178 USD)