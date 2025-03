Banka Morgan Stanley znížila prognózu rastu ekonomiky USA na 1,5 %

New York 8. marca (TASR) - Investičná banka Morgan Stanley v piatok (7. 3.) znížila svoje prognózy rastu ekonomiky Spojených štátov. Dôvodom je väčší vplyv ciel a napätá situácia na trhu práce, čo spôsobí zvýšenie inflácie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Skoršie a širšie clá zrejme spomalia rast v tomto roku, zatiaľ čo predtým sme predpokladali, že rast ovplyvnia najmä v roku 2026," uviedli ekonómovia Morgan Stanley pod vedením Michaela T. Gapena.



Banka aktuálne počíta v tomto roku so zvýšením HDP o 1,5 %. Pôvodne očakávala o 1,9 %. Prognózu na rok 2026 znížila na 1,2 % z 1,3 %.



Ekonómovia predpokladajú, že colná politika prezidenta Donalda Trumpa podporí infláciu a zvýši tlak na americkú centrálnu banku (Fed), ktorá sa snaží kontrolovať pretrvávajúce inflačné tlaky.



Morgan Stanley aj naďalej počíta s tým, že Fed v tomto roku uvoľní menovú politiku len raz. Konkrétne očakávajú zníženie sadzieb o 25 bázických bodov v júni. Podľa Gapena sa trhy nakoniec dočkajú aj ďalšieho uvoľnenia, ale oveľa neskôr, ako predpokladajú. Investori vo všeobecnosti predpovedajú dve zníženia sadzieb v tomto roku.



Prognózu rastu ekonomiky USA v tomto roku znížila aj ďalšia americká banka Goldman Sachs, ktorá aktuálne počíta expanziou o 1,7 % namiesto o 2,2 %. Podľa banky sa tiež zvýšila pravdepodobnosť, že ekonomika v najbližších 12 mesiacoch upadne do recesie, na 20 % z 15 %.