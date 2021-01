Banka Morgan Stanley zvýšila zisk vo 4. kvartáli o viac než polovicu

New York 20. januára (TASR) - Americká banka Morgan Stanley oznámila za posledný kvartál minulého roka rast zisku o viac než 50 % a výrazne prekonala odhady trhov. Prispeli k tomu dobré výsledky vo všetkých oblastiach jej biznisu.



Banka v stredu oznámila, že za 4. štvrťrok minulého roka dosiahla čistý zisk 3,27 miliardy USD (2,70 miliardy eur). V rovnakom období predchádzajúceho roka evidovala zisk 2,09 miliardy USD.



Upravený zisk dosiahol 3,39 miliardy USD, čo medziročne znamená rast o 51 %. Na akciu dosiahol 1,81 USD oproti 1,30 USD pred rokom. Banka tak výrazne prekonala odhady analytikov, ktorí očakávali pokles upraveného zisku na akciu na 1,27 USD.



Kvartálne tržby banky predstavovali 13,64 miliardy USD. V medziročnom porovnaní to znamená rast o 25,6 %.



Ako povedal šéf banky James Gorman, Morgan Stanley zaznamenala vynikajúce výsledky naprieč všetkými divíziami a geografickými oblasťami. Vyššie než očakávané príjmy zaznamenala banka v oblasti obchodovania s dlhopismi, akciami, ako aj v oblasti investičného bankovníctva.



Morgan Stanley zároveň potvrdila svoje plány spätne odkúpiť v tomto roku akcie v hodnote 10 miliárd USD. Banke to umožnilo rozhodnutie americkej centrálnej banky z decembra minulého roka.



(1 EUR = 1,2132 USD)