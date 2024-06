Banka: Na Slovensku sa objavili nové druhy podvodov pri brigádach

Bratislava 6. júna (TASR) - Na Slovensku sa objavili nové druhy podvodov pri brigádach. Práca, ktorú môžu ľudia robiť z domu a zarobiť si peniaze tým, že pozerajú napríklad videá, môže znieť lákavo. V skutočnosti je to však podvod, upozornila vo štvrtok Slovenská sporiteľňa.



Podvodníci môžu v správach posielať rôzne odkazy, žiadať od ľudí, aby im poslali čísla platobnej karty, alebo si vypýtať vstupný poplatok, aby mohli vykonávať prácu z domu. "Následne aj dostanú malý zárobok, ale postupne od nich podvodníci pýtajú čoraz väčšie poplatky," uviedol šéf bezpečnosti Slovenskej sporiteľne Ján Adamovský.



Takéto podvody sa najčastejšie dejú cez aplikácie WhatsApp alebo iMessage, keď ľudí kontaktuje fiktívna firma a sľubuje im ľahko zarobené peniaze, napríklad za lajkovanie videí na YouTube alebo hodnotenie filmov a máp.



Okrem takýchto ponúk banka priblížila, že sa na Slovensku rozmohol aj iný typ podvodu, keď ľudia neprídu o peniaze, ale stanú sa z nich biele kone. Podvodníci posielajú ľuďom peniaze, ktoré potom musia poslať ďalej. Len za desať dní dokáže podľa Adamovského jeden človek previesť až 85 platieb. Celkovo sa tak môžu tieto podvody vyšplhať až do desiatok tisícov eur.



Banka odporúča, aby ľudia pri takýchto ponukách spozorneli a začali si všímať jednoznačné znaky, ktoré sa týkajú podvodu. Ide napríklad o ponuky, ktoré prichádzajú zo zahraničných čísiel, alebo komunikáciu v slovenčine, ale s gramatickými chybami a so zvratmi, ktoré pre slovenský jazyk nie sú prirodzené.



Podvodníci takisto často nútia ľudí, aby si nainštalovali Telegram a pokračovali tak v komunikácii s recepčnou vyplácajúcou odmeny. "Vyzerá to ako skvelá alternatíva dodatočného príjmu či študentskej brigády, faktom však je, že ľudia si nielen nezarobia, ale prídu o peniaze či sa stanú dokonca spolupáchateľmi trestného činu. Chceli by sme preto apelovať na ľudí, aby si dávali pozor a neodpovedali na takéto správy od neznámych odosielateľov," doplnil Adamovský.