Banka: Nákup darčekov cez čínske e-shopy môže predstavovať riziká

Bratislava 21. decembra (TASR) - Nákup darčekov cez čínske e-shopy môže predstavovať viaceré riziká. Patrí k nim napríklad nízka kvalita, pochybnosť originality tovaru, zneužitie osobných údajov, podvodné transakcie či neoprávnené platby. Ušetriť pri nákupe cez tieto e-shopy sa tak ľuďom nemusí vyplatiť. Upozornila na to vedúca PR 365.bank Linda Gáliková.



Slováci si často vyberajú na nákup darčekov zahraničné e-shopy alebo online nákupné trhoviská, kde môžu kúpiť tovar výrazne lacnejšie. Tieto e-shopy často ponúkajú aj výhodné ponuky, extra zľavy či dopravu zadarmo, za nízkou cenou sa však môžu skrývať aj rôzne nástrahy.



"Čínske e-shopy často ponúkajú veľmi lacné produkty, ktoré nemusia zodpovedať popisu. Môže sa stať, že dostanete produkt, ktorý nie je v súlade s očakávaniami, čo môže viesť ku sklamaniu. Na niektorých stránkach sa dokonca môžu predávať falošné produkty, ktoré sa tvária ako originály známych značiek," uviedla Gáliková s tým, že jedným z rizík, ktoré ľudí trápia, sú aj dlhé, niekedy až niekoľkotýždňové dodacie lehoty.



Pri platení na týchto e-shopoch sa treba podľa nej chrániť najmä pred zneužitím osobných údajov. Nákupy na menej zabezpečených alebo neznámych stránkach môžu totiž viesť k úniku a následnému zneužitiu údajov, ako sú čísla platobných kariet a osobné informácie. Ak e-shop nemá bezpečnostné štandardy a chýba mu šifrovanie, tak nakupujúci môže byť vystavený tiež riziku podvodu, krádeže platobných údajov alebo zneužitia účtu. Rovnako e-shop môže dlhodobo zbierať informácie o zákazníkoch, ktoré by mohli byť použité na predaj tretím stranám či na vytváranie falošných účtov.



Gáliková odporúča, aby ľudia pri online nakupovaní používali bezpečné platobné metódy, ako je napríklad 3-D Secure, ktoré môžu poskytnúť určitú úroveň ochrany, pretože v prípade podvodu je možné požadovať vrátenie peňazí. Na stránkach e-shopov by si nemali ľudia nechávať ani uložené údaje z platobnej karty. Riešením je napríklad platenie prostredníctvom digitálnej jednorazovej karty, ktorú je možné po nákupe zablokovať a prevydať za novú.



Komplikovaná situácia môže nastať aj v prípade reklamácie alebo vrátenia tovaru, keďže komunikácia so zámorskými predajcami nie je vždy jednoduchá. Vrátanie tovaru do Číny a získanie náhrady môže byť časovo náročné a finančne nevýhodné. Alternatívou na nákup darčekov môžu byť podľa Gálikovej lokálne slovenské a európske e-shopy, ktoré prinášajú viaceré výhody. Patrí k nim napríklad rýchlejšia dodacia lehota často aj s možnosťou bezplatného či ekologického doručenia. Okrem toho majú ľudia tiež väčšiu istotu čo sa týka kvality tovaru a záruky originality, pričom jednoduchšie je aj vybavenie reklamácie a vrátenie tovaru.