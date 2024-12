Banka: Očakávania firiem poklesli pre obavy z ekonomiky v SR

Bratislava 21. decembra (TASR) - Index očakávaní firiem v SR na jeseň výrazne poklesol, a to na zápornú hodnotu -12,4 bodu. Oproti úvodu tohto roka sa tak sentiment medzi podnikateľmi znížil o deväť bodov, pričom tento pokles odráža najmä obavy z ekonomickej situácie na Slovensku. Informovala o tom Československá obchodná banka (ČSOB) na základe svojho prieskumu.



Sentiment ťahali nadol tri kľúčové zložky, konkrétne 36 % firiem sa cíti byť veľmi ohrozených celkovým vývojom ekonomickej situácie v krajine, 34 % ohrozujú zmeny legislatívy a 32 % ohrozuje stav verejných financií, vyčíslili odborníci z banky.



"Na pozitivizme firmám pridávajú najmä očakávania spojené s vývojom nových technológií a rozvoj umelej inteligencie. Aktívne zavádzanie inovácií deklaruje takmer 60 % podnikov, najmä väčšie firmy. Malé firmy sú v tejto oblasti menej aktívne a inovácie zavádzajú skôr z nutnosti. Je to logické, nakoľko pre menšie firmy znamenajú nevyhnutné prvotné investície do inovovania biznisu väčšiu záťaž ako v prípade stredných a väčších firiem," priblížila manažérka segmentu pre živnostníkov, mikro a malé podniky v ČSOB Dáša Polláková.



Najväčší pokles v rámci indexu zaznamenala podľa banky zložka plánovaných investícií do podnikania. V oblasti plánovaných investícií očakáva ich rast v najbližšom roku 29 % respondentov, čo predstavuje medziročný pokles o 13 percentuálnych bodov. Praktický pokles investícií by malo očakávať 55 % firiem.



"Podiel podnikateľov z radu živnostníkov a malých a stredných firiem, ktorí sa chystajú svoje podnikanie rozšíriť, sa oproti rovnakému obdobiu pred rokom znížil o dva percentuálne body. Rozšíriť podnikanie v horizonte jedného roka plánuje 15 % oslovených podnikateľov. Zachovať podnikanie v existujúcom rozsahu plánuje v budúcich 12 mesiacoch 59 % firiem, zatiaľ čo 8 % podnikateľov uvažuje o obmedzení podnikania," doplnila banka.