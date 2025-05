Banka pre medzinárodné zúčtovanie vyzýva na riešenie rastúceho dlhu

Tokio 27. mája (TASR) - Je nevyhnutné, aby štáty obmedzili rast verejného dlhu, upozornila Banka pre medzinárodné zúčtovanie (BIS). Poukázala na to, že v dôsledku vyšších úrokových sadzieb v porovnaní s minulosťou je fiškálne smerovanie niektorých krajín neudržateľné. Informovala o tom agentúra Reuters.



V rokoch po svetovej finančnej kríze sa vysoké rozpočtové schodky a dlhy javili ako udržateľné, keďže úrokové sadzby boli nízke. Vlády tak nemuseli robiť nepríjemné rozhodnutia ako znižovanie výdavkov či zvyšovanie daní a potrebné financie si zabezpečovali prostredníctvom navyšovania dlhu. „Dni ultra nízkych úrokových sadzieb sú však už minulosťou,“ upozornil šéf BIS Agustín Carstens na konferencii v Tokiu organizovanou japonskou centrálnou bankou.



„Trhy si postupne uvedomujú, že niektoré zvolené cesty sú neudržateľné,“ povedal Carstens s tým, že v prípade výrazných výkyvov môže dosť k náhlej destabilizácii trhov. „Viaceré ekonomiky tak už teraz musia začať s konsolidáciou verejných financií. Drobné kroky nestačia,“ dodal Carstens.



Varovania šéfa BIS prichádzajú v reakcii na rast výnosov dlhopisov Spojených štátov, ale aj Japonska a európskych krajín v poslednom období. Trhy totiž očakávajú, že vlády budú zvyšovať výdavky, a to opäť prostredníctvom verejného dlhu. Na mnohé krajiny bude totiž rásť tlak v dôsledku starnúceho obyvateľstva, klimatickej zmeny a zvýšených výdavkov na zbrojenie.



Prípadný default verejného dlhu môže destabilizovať globálny finančný systém a ohroziť menovú stabilitu, keďže centrálne banky by mohli byť prinútené financovať vládne dlhy. „Je preto dôležité, aby vlády obmedzili vytrvale rastúci verejný dlh,“ povedal šéf BIS.



Čo sa týka menovej politiky, podľa Carstensa nie je možné očakávať, že centrálne banky stabilizujú infláciu v krátkom čase. Uviedol, že nedávne udalosti ukázali, že inflácia bude čiastočne závisieť od faktorov, ktoré nie sú úplne pod kontrolou centrálnych bánk.