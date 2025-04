Banka predpovedá ekonomikám západného Balkánu v roku 2025 rast o 3,2 %

Sarajevo 28. apríla (TASR) - Kumulatívny hospodársky rast v šiestich krajinách západného Balkánu sa v roku 2025 mierne spomalí v dôsledku slabšieho vonkajšieho dopytu a globálnej ekonomickej neistoty. Uviedla to v pondelok vo svojej najnovšej prognóze Svetová banka (SB). TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Srbsko, Bosna, Kosovo, Čierna Hora, Severné Macedónsko a Albánsko zaznamenajú v roku 2025 spoločný rast o 3,2 %. To je o 0,5 percentuálneho bodu menej ako v predchádzajúcej prognóze banky, ktorá tiež očakáva, že v roku 2026 sa rast regiónu zrýchli na 3,5 %.



„Na západnom Balkáne vidíme niekoľko pozitívnych ekonomických trendov, ktoré podčiarkujú odolnosť regiónu a mali by podporiť pevný hospodársky rast,“ povedal Xiaoqing Yu, riaditeľ divízie Svetovej banky pre západný Balkán, pričom poukázal na nižšiu infláciu a stúpajúce mzdy, čo podporuje spotrebu a verejné investície.



Upozornil však tiež, že pomalšia ekonomická aktivita v Európskej únii (EÚ) a zvýšená neistota v globálnom obchode by mohli negatívne ovplyvniť vyhliadky na hospodársky rast v regióne, znížiť obchod s tovarom a službami, ako aj investície a prevody.



V správe SB sa uvádza, že ekonomiky regiónu by mali diverzifikovať zdroje hospodárskeho rastu a obnoviť svoj program štrukturálnych reforiem vrátane odstránenia prekážok na trhu práce, aby si zachovali ekonomickú odolnosť.



Rýchlejšie zavádzanie reforiem v rámci snahy o vstup do EÚ, ako je vstup do jednotnej oblasti platieb v eurách (SEPA) a zavedenie „zelených pruhov“ na zefektívnenie cezhraničného obchodu, by mohlo ešte viac posilniť podnikateľskú dôveru, prilákať investície a podnietiť vytváranie pracovných miest, konštatuje banka.