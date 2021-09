Banka Sabadell ponúkla zmiernenie plánu prepúšťania asi o 200 miest

Madrid 30. septembra (TASR) - Španielska banka Sabadell ponúkla zmiernenie plánu rušenia počtu pracovných miest, stále by však mala prepustiť viac než 1730 zamestnancov. Uviedla to vo štvrtok odborová organizácia Comisiones Obreras (CCOO).



Banka Sabadell pôvodne plánovala zrušiť na domácom trhu 1936 pracovných miest, čo by znamenalo 13 % jej pracovnej sily. Je to už druhá redukcia počtu pracovných pozícií za menej než rok po tom, ako nedávno zrušila v Španielsku takmer 1820 pracovných miest.



Teraz banka podľa odborov ponúkla v rámci druhého programu prepúšťania zmiernenie pôvodne plánovanej redukcie pozícií, a to zhruba o 200 miest. To by však stále znamenalo prepustenie viac než 1700 ľudí, čo je podľa zástupcov CCOO príliš veľký počet na to, aby sa miesta zredukovali iba na dobrovoľnej báze.



Sabadell je jednou z viacerých španielskych, ale aj ďalších európskych bánk, ktoré znižujú počty zamestnancov. Bankové domy sa tak usilujú prispôsobiť sa zmenám v správaní klientov, ktorí sa výraznejšie orientujú na online bankovníctvo. Do ziskovosti bánk zasahujú aj mimoriadne nízke úrokové sadzby, čo inštitúcie núti znižovať náklady.



Okrem znižovania počtu zamestnancov španielske banky v posledných rokoch redukujú náklady aj prostredníctvom fúzií a akvizícií. Za zhruba 13 rokov od svetovej finančnej krízy v roku 2008 klesol počet bánk v krajine na menej než pätinu. Navyše, ako tento týždeň povedal šéf najväčšej španielskej banky Caixabank, je pravdepodobné, že v španielskom bankovom sektore dôjde v nasledujúcom období k ďalšej konsolidácii.