Banka Société Générale sa v 3. štvrťroku vrátila k zisku

Paríž 5. novembra (TASR) - Francúzsky bankový gigant Société Générale sa zotavil zo svojej najhoršej straty za uplynulých 12 rokov a v 3. štvrťroku sa vrátil k zisku. Pomohlo mu zníženie nákladov a oživenie ekonomickej aktivity po jarných blokádach na zabránenie šírenia nového koronavírusu.



Société Générale vo štvrtok oznámila, že za tri mesiace do konca septembra 2020 zaznamenala čistý zisk 862 miliónov eur, čo je nárast o takmer 1 % oproti rovnakému obdobiu 2019. Tento výsledok kontrastuje tiež so stratou 326 miliónov eur v 1. štvrťroku a stratou viac ako 1 miliardy eur v 2. štvrťroku, keď banka zápasila s následkami hospodárskej krízy vyvolanej pandémiou nového koronavírusu.



Tržby banky v 3. štvrťroku klesli na 5,81 miliardy eur z vlaňajších 5,98 miliardy eur. Znížili sa však aj jej prevádzkové náklady, a to medziročne o 8,2 %.



Počas prvých dvoch štvrťrokov bola banka nútená vyčleniť rozsiahle rezervy na zlyhané, nesplácané úvery. Rezervy pokračovali aj v 3. štvrťroku, ale v oveľa menšej miere.



Banka v uplynulom kvartáli zaznamenala „oživenie výnosov vo všetkých činnostiach“. Výsledky za 3. kvartál tak „ilustrujú schopnosť všetkých divízií zotaviť sa z mimoriadnych blokád a prispôsobiť sa stále veľmi neistému prostrediu,“ uviedol generálny riaditeľ Frédéric Oudéa.